V ponedeljek okoli 20. ure se je na območju Ceste v Mestni log v Ljubljani zgodil rop dostavnega vozila. Neznana storilca sta ustavila vozilo, vstopila vanj in vozniku zagrozila s kovinskim predmetom.

Iz vozila sta odtujila več predmetov in nato pobegnila. Lastnika sta oškodovala za več tisoč evrov. Po prvih podatkih v dogodku ni bil nihče telesno poškodovan.

Policisti so opravili ogled kraja kaznivega dejanja ter nadaljujejo intenzivno zbiranje obvestil in aktivnosti za izsleditev storilcev. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.