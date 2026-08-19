Dušan Smodej le prišel na sodišče, poglejte, kako izgleda danes (FOTO)

Glavni akter afere Fotopub Josip Smodej, ki je sicer bolj znan po imenu Dušan Smodej, se je danes, ko se je ob 13. uri na ljubljanskem okrožnem sodišču nadaljeval predobravnavni narok zanj, osebno pojavil pred sodnico Vesno Podjed. Pred prihodom na sodišče je molčal, narok pa se je kot že prejšnjič zaradi varovanja zasebnega življenja oškodovank odvijal za zaprtimi vrati. Dobre pol ure zatem je glavno sodno palačo v spremstvu zagovornika Miloša Zarića že zapustil. Po naših neuradnih podatkih je predobravnavni narok zaključen, kdaj se bo začelo sojenje, pa še ni znano.

Dušan Smodej in zagovornik Miloš Zarić FOTO: Matej Družnik

Proti Smodeju je bila konec lanskega februarja vložena obtožnica zaradi dveh kaznivih dejanj spolnega nasilja, omogočanja uživanja prepovedanih drog ter lahke telesne poškodbe. Dejanja izvirajo iz obdobja, ko je bil Smodej vodja društva Fotopub, v prostorih katerega so potekali druženja in zabave, v povezavi s katerimi naj bi storil obe dejanji spolnega nasilja. Ena izmed žrtev je bila v času dejanj celo mladoletna. Že kmalu po izbruhu afere je Smodej krivdo odločno zavrnil in trdil, da je nedolžen.

Pred prihodom na obravnavo je molčal, narok pa se je kot že prejšnjič zaradi varovanja zasebnega življenja oškodovank odvijal za zaprtimi vrati. FOTO: Matej Družnik

Pojasnil je, da so "neutemeljene obtožbe plod moje znanke, ki mi zadnji teden grozi s smrtjo in me z objavami izsiljuje". Vse skupaj se je sicer začelo pred štirimi leti, ko so na dan prišla pričevanja o spolnem nasilju in drogiranju. Javnost je tedaj na Instagramovem profilu Proti nasilju Dušana Smodeja (PNDS) izvedela za zgodbe iz ljubljanskega nočnega življenja v kulturniških krogih, v središču afere pa se je znašel novomeški predsednik društva Fotopub Josip Dušan Smodej. Na omenjenem profilu so obtožbe na njegov račun kar deževale.