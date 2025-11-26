Dva hrvaška policista sta brutalno znesla nad 30-letnim Slovencem: »Oba sta ga tepla kot v nekakšnem besu«

Razkrivamo zgodbo o brutalnem nasilju hrvaških policistov, ki sta po prepričanju tožilstva v zavetju noči v slepi Ulici Vladimirja Nazorja v Pulju prekoračila svoja pooblastila in hudo pretepla 30-letnega Slovenca. Tožilstvo zanju zahteva šestmesečno zaporno kazen.

Zgodilo se je pozno zvečer 28. januarja predlani, potem ko je varnostnik v kampu Arena Indije pri Banjolah ob 22.45 poklical puljsko policijo in prijavil, da je v kamp nepooblaščeno zapeljal motorist na yamahi s slovenskimi registrskimi oznakami. Po navedbah policistov, ki sta prispela na kraj, se voznik na pozive ni odzval, temveč je odpeljal proti Pulju, pri tem pa – kot trdita – kršil cestnoprometne predpise.

Slovenski motorist se je v navedeni ulici na območju tovarne stekla Duran in Osnovne šole Vidikovac ustavil ter dvignil roke s krmila, nekaj sekund pozneje pa padel na desno stran motorja. V tistem naj bi se A. Š. in D. D., zaposlena v Policijski upravi Istra, začela nad njim grozljivo izživljati. Čeprav po prepričanju hrvaških preiskovalcev nikomur ni predstavljal grožnje, naj bi mu najprej grobo snela čelado. Na tleh ležečega sta, medtem ko je bil eden pred njim, drugi pa za njim, udarjala s pestmi v glavo in telo ter ga brcala – medtem ko je imel nogo ves čas ukleščeno pod vročim izpušnim loncem. Niso ju ustavili niti kriki, da ima nogo stisnjeno ob razbeljeni pločevini, ki dosega več sto stopinj.

Oškodovanec je pozneje pojasnil, da se jima ni upiral in da je bil pod vplivom alkohola. Obtožena pa sta se branila, da naj bi se »energično upiral«, da sta ga s komolcem v glavo udarila slučajno. Drugih udarcev ne priznata in zagotavljata, da sta uporabila zgolj nujno silo. Policijska uprava istarska je o hudih poškodbah Slovenca, ki sta jih po prepričanju tožilstva povzročila njena uslužbenca, 30. januarja 2023 javnost obvestila takole. »Voznik je ob prihodu v Nazorjevo ulico v Pulju padel z motorja in utrpel hujše poškodbe.«

Šele kriki priče so ju ustavili

Pričanje ene od bližnjih stanovalk, ki je dogajanje opazovala z balkona, je pretresljivo in policista postavlja na laž. Po njenih besedah je mladenič ležal v fetalnem položaju, nad njim pa sta bila dva policista, ki sta ga najprej tolkla z rokami, nato še z nogami. Udarec za udarcem, z neverjetno silovitostjo – dokler ju, kot trdi, niso ustavili njeni kriki z balkona, naj prenehata. »Eden mu je roke zvil za hrbet in ga udarjal od zadaj, po hrbtu, drugi od spredaj, proti trebušnemu delu. Udarcev je bilo preveč – oba sta ga tepla enako silovito po celem telesu in glavi, kot v nekakšnem besu,« je o izpovedi priče poročal hrvaški portal istarski.hr. Povedala je, da je bila zaradi videnega v šoku, da jo je prizor pretresel in da je začela jokati. V nekem trenutku naj bi eden od policistov vendarle zaslišal njene klice – kar je razbrala iz tega, da je pogledal proti njej. Nato je prenehal, z roko ustavil še drugega policista ter s prstom pokazal proti njej.

Dogajanje je z večje oddaljenosti spremljala še ena stanovalka. Videla je policista, ki kleči ob mladem moškem, vendar ni mogla presoditi, ali mu pomaga ali nad njim izvaja nasilje. Je pa tudi sama slišala glas ženske, ki kriči na policiste, zaradi česar je prestrašena hitro odpeljala otroka v stanovanje. Zdravniški izvidi pričajo o zlomu nosnih kosti, podplutbah okoli oči, modricah na hrbtu, prsih ter hudih opeklinah na nogi oškodovanca. Po oceni sodnega izvedenca medicinske stroke poškodbe na obrazu ustrezajo udarcem s pestjo ali komolcem, opekline pa so posledica neposrednega stika z vročim izpuhom v času, ko je bila noga ukleščena. Izvedenec ne izključuje, da bi del poškodb lahko nastal tudi ob padcu ali prerivanju. Narava zloma nosu kaže na udarec »srednje močne sile«.

Puljsko državno tožilstvo je približno leto dni po dogodku zoper policista vložilo obtožnico zaradi prekoračitve pooblastil in povzročitve telesnih poškodb. Obtožnica je nedavno postala pravnomočna, a sodišče v Pulju naroka v tej zadevi še ni razpisalo. Tožilci v obtožnici za domnevna nasilneža, ki po neuradnih podatkih še vedno opravljata svoje delo, zahteva zaporno kazen v trajanju šestih mesecev.