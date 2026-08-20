Dva hudo ranjena: 19-letnik najprej trčil v 75-letno voznico, nato še v 52-letnika

Policisti prometne policijske postaje Nova Gorica so bili v sredo ob 12:46 obveščeni, da je na regionalni cesti med Dombravo in Prvačino prišlo do prometne nesreče s telesnimi poškodbami.

Dva hudo ranjena

Policisti so ugotovili, da so v prometni nesreči udeležena tri osebna vozila, in sicer je 19-letni voznik osebnega vozila vozil iz smeri Dornberka proti Volčji Dragi. Ko je z vozilom pripeljal v dolgi pregledni levi ovinek, ni vozil po desnem smernem vozišču glede na dovoljeno smer vožnje in je pri tem zapeljal na nasprotno stran smernega vozišča, kjer je s prednjim levim delom vozila najprej trčil v zadnji levi bočni del osebnega avtomobila, s katerim je iz nasprotne smeri pripeljala 75-letna voznica. Zatem je s prednjim delom vozila čelno trčil še v prednji del osebnega avtomobila, s katerim je prav tako iz nasprotne smeri pripeljal 52-letni voznik. V prometni nesreči sta bili dve osebi hudo telesno poškodovani in sta bili z reševalnim vozilom odpeljani v SB Nova Gorica.

Poškodovana kolesarka Policisti PP Bovec so bili v sredo obveščeni, da je na kolesarski stezi med Bovcom in Čezsočo padla kolesarka in se poškodovala. Policisti so ugotovili, da je kolesarka vozila v skupini treh koles po kolesarski stezi iz smeri Bovca proti Čezsoči. V desnem nepreglednem ovinku je po vsej verjetnosti zaradi neprilagojene hitrosti izgubila oblast nad kolesom ter padla po vozišču. Kolesarka, sicer tuja državljanka je pri padcu utrpela več odrgnin po telesu in udarec v glavo, zaradi česar je bila helikopterjem prepeljana v SB Jesenice.

19-letnika čaka ovadba

Zoper povzročitelja, 19-letnega voznika osebnega avtomobila, bo zaradi suma storitve kaznivega dejanja Povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti podana kazenska ovadba.