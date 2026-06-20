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Dva močna poka sredi noči v Ljubljani, takoj so prišli gasilci (VIDEO)

Goreli so električni vodniki v transformatorski postaji.
Intervencija na Zakotnikovi ulici v Ljubljani. FOTO: Bralec Vito
Intervencija na Zakotnikovi ulici v Ljubljani. FOTO: Bralec Vito
M. J.
 20. 6. 2026 | 21:28
 20. 6. 2026 | 21:31
0:59
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Uprava Republike Slovenije za zaščitno in reševanje je danes sporočila, da so ob 1.55 v Zakotnikovi ulici v Ljubljani goreli električni vodniki v transformatorski postaji. Kot so zapisali, so gasilci GB Ljubljana po dogovoru z zaposlenim elektro podjetja z gašenjem počakali, dokler dežurni ni opravil popolne ozemljitve transformatorske postaje, po ozemljitvi pa je ogenj ugasnil. Dodali so še, da so gasilci prostore in okolico pregledali s termovizijsko kamero.

V zvezi s tem dogodkom se nam je oglasil tudi bralec Vito. Zapisal je, da naj bi popustila izolacija, posledično pa je prišlo do kratkega stika in nato do eksplozije. Po njegovih besedah je bilo slišati dva močna poka, ki sta bila podobna strelom.

 

 

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