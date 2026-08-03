Dva podtaknjena požara pri Žalcu?! Policija preiskuje povzročanje splošne nevarnosti

Celjski policisti so v koncu tedna obravnavali dva požara v okolici Žalca, za katera sumijo, da sta bila podtaknjena. Ogenj je v obeh primerih zajel gozdno območje. Policisti trenutno zbirajo obvestila in preverjajo sum kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti.

Prvi primer so zabeležili v petek okoli 13.30 v Pongracu, kjer je zgorelo približno 15 metrov podrasti ob makadamski poti do lovskega doma. V soboto okoli 21. ure pa so obravnavali še požar v Veliki Pirešici. Tam je ogenj uničil okoli 40 kvadratnih levov podrasti in ograjo bližnjega vikenda. Požar so omejili gasilci, tudi v tem primeru pa celjski policisti ocenjujejo, da je bil najverjetneje podtaknjen, poroča STA.

Dela policije pa so le del širše slike, saj imajo lokalne gasilske enote zaradi sušnih razmer in visokih temperatur v zadnjem obdobju izjemno veliko dela. Iz Gasilske zveze Žalec so sporočili, da so imeli v preteklem tednu vrsto posredovanj zaradi požarov v naravnem okolju na širšem območju Savinjske doline.

Poleg petkovega posredovanja ob požaru traktorja na robu gozda v Pongracu ter preverjanja dimnega stebra pri kamnolomu so operativci sodelovali v številnih drugih intervencijah. V soboto zvečer so gasilci PGD Velika Pirešica, PGD Ponikva pri Žalcu in PGD Zavrh pri Galiciji posredovali v kraju Studence, kjer je nasproti kamnoloma gorelo približno 100 kvadratnih metrov suhe in visoke trave. Širjenje ognja so s hitrim posredovanjem preprečili. V tem tednu so gasilske enote večkrat posredovale še v Zgornjih Rojah, na območju Zlatega Križa ter ob cesti proti Šeščam in ob Savinji pri teniškem igrišču nad Šeškim mostom.

Predstavnica GZ Žalec za odnose z javnostmi Karolina Kos je poudarila, da so uspešno obvladovanje dogodkov omogočili hitra odzivnost, dobra usposobljenost in učinkovito sodelovanje prostovoljnih gasilskih društev. Zaradi razglašene velike požarne ogroženosti pa v zvezi občane pozivajo k izjemni pazljivosti.

»Ker je kurjenje v naravnem okolju trenutno prepovedano, vse občane prosimo, da ob vsakem opaženem odprtem ognju na prostem – tudi če je ob njem prisotna oseba – nemudoma pokličejo na številko 112,« je zapisala Kosova ter dodala, da lahko prav hitro obveščanje prepreči širjenje ognja in nastanek večje škode.