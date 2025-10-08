Dvakrat so mu zažgali hišo, gradbinec sumi, da želijo s tem odvrniti kupce

NA DOLENJSKEM

Muhamed Kumalić, ki hišo prodaja, je dobil namreč ponudbe, ki so bistveno nižje od tržne cene.

»24. avgusta nekaj po 7. uri smo bili obveščeni o požaru stanovanjske hiše v Stranski vasi. Gasilci so požar omejili in pogasili, poškodovan ni bil nihče. Policisti so opravili ogled požarišča v nenaseljeni hiši in nadaljujejo preiskavo. Z ugotovitvami bodo seznanili pristojno tožilstvo,« je pred časom poročala novomeška policijska uprava. Izkazalo se je, da hiša ni bila nenaseljena, za nameček pa njen lastnik, gradbinec Muhamed Kumalić, sumi, da jo je nekdo zažgal namenoma. Ne le enkrat, ampak kar dvakrat. Nekdo je imel interes »Enkrat so zažgali, nikogar ne morem obtožiti, ker ni nihče ...