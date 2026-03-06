Dvakrat ustreljeni Ljubljančan (25) že prej grozil: na Bavarskem dvoru podobno kot na Fužinah

Pisali smo, da je v četrtek popoldan na ljubljanskih Fužinah vladalo obsedno stanje. »Boga mi, streljajo, ženska je streljala,« je bilo mogoče na enem od videoposnetkov, ki so zaokrožili po spletu, slišati moškega za kamero, ki je dogajanje komentiral še: »Fužine niso več Fužine. Fužine niso zdrave«. Vse skupaj se je dogajalo na Preglovem trgu, ko so v nekem trenutku odjeknili streli. Le nekaj sekund za tem se je moški, ki so ga ustrelili policisti, na prehodu za pešce zgrudil na tla. Šlo naj bi za Petra Kobala. Ker so bili streli zanj usodni, so ga policisti, ki so takoj po dogodku zavarovali območje, po pričevanju očividcev lahko le še pokrili s pregrinjalom. Pred tem naj bi pokojni mimoidočim grozil z dvema nožema v rokah. Kupil naj bi jih v bližnji trgovini, na kar sta kazali tudi dve embalaži nožev, ki sta bili položeni na le nekaj metrov oddaljeni leseni klopci. Tudi to so kasneje zavarovali policisti.

Kmalu po dogodku se je po spletu hitro začelo širiti ime moškega, v katerega naj bi bila izstreljena dva strela. Slovenske novice so identiteto umrlega Petra Kobala poznale prve, že takoj po streljanju, a se za javno objavo nismo odločili zaradi pietete do umrlega. Že dalj časa je namreč znano, da ga v skrajna dejanja nista vodila zloba in hudobija, ampak je fant potreboval pomoč, ki je očitno ni dobil v zadostni meri ali pa je stroka podcenila obseg pomoči, ki bi jo potreboval. Tretji strel, ki so ga slišali očividci, naj bi bil menda opozorilni.

S PU Ljubljana so sporočili, da so bili policisti popoldne napoteni na nujni interventni dogodek na območju Fužin, kjer naj bi oseba ogrožala življenje mimoidočih ljudi. Moški pa, da je z nožema tudi napadel policiste. Ti so ga opozarjali, naj preneha napad, vendar tega ni upošteval in jim je grozil, je v izjavi za medije povedal direktor Policijske uprave Ljubljana Tomislav Omejec. Policisti so, »da bi odvrnili protipraven in neposreden napad na svoje življenje«, uporabili strelno orožje, je pojasnil. Poudaril je, da je strelno orožje skrajni ukrep, ki ga policisti uporabijo le v primerih, ko je neposredno ogroženo življenje. Ob uporabi strelnega orožja po njegovih navedbah ni bila poškodovana nobena druga oseba. V skladu s standardnimi postopki bo policija izvedla vse potrebne aktivnosti za preverjanje zakonitosti uporabe prisilnih sredstev ter razjasnitev vseh okoliščin dogodka. O dogodku so bile obveščene pristojne službe, ki so se vključile v ogled kraja dogodka in razjasnitev okoliščin, je dodal Omejec.

Z nožema že mahal na Bavarcu

Kakorkoli že, 25-letni Ljubljančan Peter Kobal je mimoidočim na podoben način grozil že 13. marca 2024 na enem najbolj prometnih predelov Ljubljane, Bavarskem dvoru, pred tem pa je imel podoben incident leta 2020. Takrat je bila ura tri popoldne, ko je le korak od tamkajšnje lekarne z dvema nožema v rokah in z vizirjem na glavi začel groziti, da bo kar vse zaklal. Takrat je prigovarjanje policije z moškim trajalo toliko časa, da se je marsikdo začel spraševati, ali so policisti ubrali pravo taktiko. Preden so ga podrli na tla, so ga dvakrat poskušali onesposobiti celo s paralizatorjem, a neuspešno. Noža je odvrgel šele, ko ga je v to prepričal njegov oče, ki je takrat prišel na kraj.

