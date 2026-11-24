Matična stavba SNG Drama Ljubljana na Erjavčevi ulici, ki v vse slabšem stanju čaka na prenovo, je bila minuli konec tedna kar dvakrat tarča nepooblaščenih vstopov. Prvič se je alarm sprožil v petek ob 21.32, drugič pa že naslednji dan ob 18.17. V obeh primerih je posredovala varnostna služba, v petek pa tudi policija, poroča STA.

Na Policijski upravi Ljubljana so potrdili, da je neznani storilec v petek vlomil v objekt, vendar po doslej znanih podatkih ni ničesar odnesel. Policisti so opravili ogled kraja in nadaljujejo zbiranje obvestil. Ob petkovem vlomu sta bili poškodovani varovalna ograja in ena od vhodnih vrat, škodo pa so okvirno ocenili na tisoč evrov. V ta znesek ni všteta morebitna škoda na avtomobilu, ki naj bi bil poškodovan med begom storilca.

Na tiktoku objavili posnetek

V Drami so bili opozorjeni tudi na videoposnetek nepooblaščenega vstopa v stavbo, ki se je v ponedeljek zvečer pojavil na družbenem omrežju tiktok. O tem so obvestili policijo in ministrstvo za kulturo. Kdaj je posnetek nastal, za zdaj še ni potrjeno. Pod nadstreškom Male Drame so odkrili tudi začasno bivališče brezdomnih oseb, vendar poudarjajo, da nimajo informacij, ki bi jih povezovale z nepooblaščenima vstopoma.

Opozarjajo, da stavba ni zapuščena

Čeprav se je gledališki kolektiv začasno preselil na Litostrojsko cesto, v Drami poudarjajo, da njihova matična stavba ni zapuščena. Zanjo redno skrbijo, jo varujejo in v hladnejših mesecih delno ogrevajo, v njej pa še vedno hranijo tudi del kostumskega fundusa. Dogajanje minulega konca tedna jih še posebej skrbi, saj gre za njihov gledališki dom in stavbo izjemne arhitekturne, kulturnozgodovinske in simbolne vrednosti. Ministrstvu za kulturo so zato predlagali, da skupaj preučijo možnosti dodatnih preventivnih ukrepov.

V gledališču so zaradi dogajanja zaskrbljeni in opozarjajo, da stavba kljub selitvi kolektiva ni zapuščena. FOTO:MAVRIC PIVK/DELO

V Drami si želijo, da bi stavba tudi med čakanjem na prenovo ostala del mestnega življenja. Že od prejšnje zime načrtujejo projekt, s katerim bi njena okna oživili s projekcijami posnetkov kultnih predstav ter igralk in igralcev. S tem bi lahko prispevali tudi k večji varnosti objekta.