Dve barabi v Medvodah voznici med vožnjo v vetrobransko steklo vrgli jajce: »Skoraj bi povzročila nesrečo!«

Na območju Preske pri Medvodah se je v četrtek zgodaj zjutraj zgodil nevaren incident, ki bi se po navedbah voznice lahko končal tudi s prometno nesrečo. Dve osebi na skuterju sta ji med vožnjo v vetrobransko steklo vrgli jajce, nato pa kraj zapustili.

O dogodku je voznica spregovorila v eni izmed lokalnih skupin na družbenem omrežju Facebook. Zapisala je, da se je incident zgodil okoli pete ure zjutraj v Preski. »Med vožnjo sta mi vrgla jajce v vetrobransko steklo. Skoraj bi povzročila nesrečo,« je navedla. Ob tem je morebitne očividce oziroma ljudi, ki bi imeli posnetke nadzornih kamer z območja, prosila za informacije.

Objava v skupini. FOTO: Facebook

Lahkomiselnost ima lahko tragične posledice

Na Policijski upravi Ljubljana so za Slovenske novice potrdili, da so bili o dogodku obveščeni. »V četrtek zjutraj smo bili obveščeni o metanju jajc v vozilo na območju Medvod. Policisti so opravili kontrolo kraja, vendar oseb, ki naj bi metale jajca, niso izsledili,« so pojasnili. Na policiji opozarjajo, da metanje predmetov v vozila nikakor ni nedolžna potegavščina. Voznika lahko nenaden udarec v vetrobransko steklo prestraši, mu zakrije pogled ali povzroči sunkovit odziv, zaradi katerega lahko izgubi nadzor nad vozilom.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

»Metanje kakršnih koli predmetov na cesto je nevarno početje. Zaradi lahkomiselnosti in razposajenosti lahko nastanejo tudi tragične posledice,« opozarjajo na PU Ljubljana. Ob tem posebej poudarjajo odgovornost staršev in skrbnikov, kadar so v podobna ravnanja vpleteni otroci. Ti namreč po navedbah policije pogosto ne razumejo vseh posledic svojega početja, zato jim morajo odrasli jasno pojasniti, kaj je dovoljeno in kako nevarna so lahko navidezno nenevarna dejanja. V primeru prekrškov ali kaznivih dejanj otrok so zanje odgovorni njihovi starši oziroma skrbniki, še opozarjajo policisti.