Dve delovni nesreči v nekaj urah: v Ljubljani delavca zadel kovinski profil, v Skaručni gradbeni stroj

Na območju Ljubljane in Vodic sta se danes dopoldne v razmiku dobrih dveh ur zgodili dve delovni nesreči, v katerih sta bila poškodovana delavca. Oba so po prvi oskrbi prepeljali v ljubljanski klinični center, navaja Uprava za zaščito in reševanje.

Podrobnosti o teži poškodb obeh delavcev za zdaj niso znane

Prva nesreča se je zgodila ob 9.51 v naselju Skaručna v občini Vodice. Med opravljanjem dela je gradbeni stroj z nakladalno žlico zadel delavca in ga poškodoval. Na kraju dogodka so posredovali reševalci NMP Ljubljana, ki so poškodovanega oskrbeli in ga nato prepeljali v UKC Ljubljana.

Le nekaj več kot uro pozneje, ob 11.06, se je nesreča zgodila še na gradbišču ob Štajerski cesti v Ljubljani. Z višine je padel kovinski profil in poškodoval delavca.

Na kraj so prihiteli reševalci, ki so poškodovanega oskrbeli in ga odpeljali na nadaljnje zdravljenje v UKC Ljubljana.

Podrobnosti o teži poškodb obeh delavcev za zdaj niso znane.