Dve hudi delovni nesreči v razmiku manj kot dveh ur: delavca stisnila težka paleta, drugi padel s strehe

Na Obali sta se zgodili dve delovni nesreči, v katerih sta se poškodovala delavca, stara 47 in 40 let. Prvega je med nalaganjem materiala stisnila paleta, drugi pa je med sanacijo strehe padel z lestve. Oba so morali odpeljati na zdravljenje.

V razmiku manj kot dveh ur

Piranski policisti so imeli tako opravka z dvema delovnima nesrečama, ki sta se zgodili v razmiku manj kot dveh ur. Prva se je zgodila ob 8.14 v zaledju piranske občine. Med nalaganjem železne konstrukcije na tovorno vozilo je 47-letnega delavca stisnila paleta z naloženim materialom. Pri tem si je poškodoval nogo. Na kraj so prihiteli reševalci, poškodovanega oskrbeli in ga odpeljali na zdravljenje. Pozneje se je izkazalo, da je na srečo utrpel le lažjo telesno poškodbo. Policisti so opravili ogled kraja nesreče in o ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.

V Portorožu padel z lestve na teraso

Le dobro uro pozneje, ob 9.40, so policisti obravnavali še eno delovno nesrečo, tokrat v Portorožu. Med sanacijskimi deli na strehi večstanovanjske stavbe je 40-letni delavec padel z lestve. Z višine približno meter in pol je omahnil na teraso in se pri tem poškodoval.

Tudi v tem primeru so posredovali reševalci, ki so poškodovanega oskrbeli in odpeljali na zdravljenje. Zdravniški pregled je pokazal, da je utrpel lažje telesne poškodbe. Policisti bodo o ugotovitvah druge nesreče obvestili pristojno državno tožilstvo.

Koprski policisti so obravnavali tudi delovno nesrečo v koprrskem pristanišču. Med pretovarjanjem tovora je 52-letnega državljana Slovaške poškodovala kovinska plošča, ki je padla z viličarja. Poškodovani je utrpel hujšo poškodbo noge. Policisti so opravili ogled kraja dogodka in o ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.



Obe nesreči sta se tako končali brez hujših poškodb, čeprav sta morala oba delavca poiskati zdravniško pomoč.