Dve hudi nesreči na naših cestah, v obeh težje poškodbe

S Policijske uprave Maribor (PU Maribor) poročajo o dveh hujših prometnih nesrečah. Policisti Postaje prometne policije Maribor so v petek okrog 14. ure v enem od krožišč na območju mestne občine Maribor obravnavali prometno nesrečo, v kateri sta bila udeležena voznica osebnega avtomobila in voznik mopeda. Domnevajo, da je zaradi neupoštevanja prednosti v krožišču prišlo do trčenja med osebnim avtomobilom in mopedistom. Mopedist je pri tem padel po vozišču in se hudo telesno poškodoval. Po zbranih obvestilih bodo policisti podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru, so zapisali na PU Maribor.

Še en voznik mopeda hudo poškodovan

Tudi v drugi prometni nesreči je prišlo do hudih poškodb. Kot so zapisali, so policisti Postaje prometne policije Maribor včeraj okrog 15:30 na regionalni cesti na območju občine Oplotnica obravnavali prometno nesrečo, v kateri sta bila udeležena voznik osebnega avtomobila in voznik mopeda. »Domnevno zaradi nepravilnega prehitevanja je prišlo do trčenja med osebnim avtomobilom in mopedistom, ki je skupaj s sopotnikom na mopedu padel po vozišču in se hudo telesno poškodoval. Sopotnik na mopedu pa je bil lahko telesno poškodovan,« so zapisali na PU Maribor. Dodali so, da bodo po zbranih obvestilih policisti podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru.