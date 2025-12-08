Dve hudi nesreči v enem dnevu: brez izpita končal ob cesti, starejši pešec težko poškodovan na prehodu

Policijska uprava Koper je v petek, 5. decembra 2025, obravnavala dve hudi prometni nesreči, v katerih sta bili poškodovani dve osebi.

Prva se je zgodila ob 11.33 v Maliji pri stadionu. Policisti so ugotovili, da je 68-letni domačin med vožnjo osebnega avtomobila zapeljal preblizu desnemu robu vozišča, izgubil nadzor nad vozilom in zapeljal izven ceste. Pri tem se je huje telesno poškodoval. V postopku je bilo ugotovljeno, da voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, zato so mu policisti zasegli vozilo. Zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola je bil odrejen strokovni pregled. Zoper 68-letnika bo podan obdolžilni predlog.

Voznica trčila v 90-letnega pešca na prehodu

Druga prometna nesreča se je zgodila malo pred 17.30 v Postojni, na glavni cesti med Zalogom in Postojno. 58-letna Postojnčanka je pri bencinskem servisu trčila v 90-letnega moškega, ki je pravilno prečkal cesto po označenem prehodu za pešce. Pešec je bil v trčenju huje poškodovan, reševalci pa so ga z reševalnim vozilom odpeljali v UKC Ljubljana. Policisti bodo voznico kazensko ovadili zaradi povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti, sporočajo s PU Koper.