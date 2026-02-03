Dve hudi poškodbi na belih strminah na Gorenjskem! Poškodovan tudi otrok, posredoval helikopter

V ponedeljek okoli 10.30 so kranjski policisti obravnavali dva resna padca na smučišču. Najprej je med sankanjem v športnem parku padel otrok in se telesno poškodoval. Zdravstveno osebje mu je na kraju nudilo prvo pomoč, nato pa so ga s helikopterjem prepeljali v zdravstveno ustanovo na nadaljnjo obravnavo. Policisti so dogodek ustrezno evidentirali.

Kmalu zatem so obravnavali še padec smučarja, ki je smučal po zaprti progi in pri tem ni upošteval ureditve smučišča. Smučar je padel in se telesno poškodoval. Na kraju so mu pomoč najprej nudili reševalci Gorske reševalne službe Kranj, nato pa ga je zdravstveno osebje s helikopterjem prepeljalo v zdravstveno ustanovo.

Policisti bodo zaradi kršitve pravil varne smuke dogodek odstopili pristojnemu prekrškovnemu organu in ga prav tako evidentirali, je sporočil Boštjan Repinc s Policijske uprave Kranj.

Policija: upoštevajte pravila, smučajte in sankajte le tam, kjer je urejeno

Policija v sodelovanju z upravljavci smučišč obiskovalce znova poziva, naj dosledno upoštevajo pravila varne smuke in ravnanja na smučiščih. Med ključnimi priporočili izpostavljajo: hitrost in način vožnje prilagodite svojim sposobnostim, snežnim razmeram in razmeram na smučišču, smučajte in sankajte le na označenih in urejenih površinah ter se ne podajajte na zaprte ali neurejene proge. Pomembna je tudi uporaba primerne zaščitne opreme – še posebej čelade, ki je za otroke obvezna, odraslim pa jo priporočajo.

Policija opozarja tudi, naj se na smučišču ne zadržujete in ne vstajate na nepreglednih oziroma nevarnih odsekih, naj ne odlagate opreme na progo ter naj upoštevate opozorilne znake in navodila nadzornikov ter policistov. Posebej poudarjajo, da aktivnosti izven urejenih površin pomenijo resno nevarnost za udeležence in lahko otežijo reševalne posege, če pride do nesreče.