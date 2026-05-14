  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
USODNI TRENING

Dve leti po smrti 14-letnega Urbana: »Če bi bili trenerji tam, bi bil moj sin danes živ« (VIDEO)

Okoliščine tragedije ostajajo nejasne, mama pa poudarja, da po njenem prepričanju ne gre za nesrečo, temveč za kaznivo dejanje.
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Polona Franko. FOTO: Voranc Vogel

Polona Franko. FOTO: Voranc Vogel

14-letni Urban je umrl zaradi podhladitve. FOTO: Posnetek Zaslona Rtv

14-letni Urban je umrl zaradi podhladitve. FOTO: Posnetek Zaslona Rtv

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Polona Franko. FOTO: Voranc Vogel
14-letni Urban je umrl zaradi podhladitve. FOTO: Posnetek Zaslona Rtv
K. G.
 14. 5. 2026 | 07:32
 14. 5. 2026 | 07:32
4:22
A+A-

Dve leti po tragični nesreči na reki Savi Dolinki pri Bledu, v kateri je med organiziranim treningom umrl 14-letni kajakaš Urban, njegova družina še vedno nima jasnih odgovorov o tem, kaj se je zgodilo. O izgubi, dvomih in iskanju odgovornosti je njegova mama Polona Franko spregovorila v oddaji Tednik na RTV Slovenija ter v pogovoru za Ona Plus.

Nesreča se je zgodila 30. aprila 2024 med treningom kajaka. Po besedah matere naj bi bili otroci v ključnem trenutku na vodi brez neposrednega nadzora trenerjev. »Umrl je otrok. Umrl je moj 14-letni Urban, ki sem ga zaupala klubu in trenerjem, živega, zdravega, veselega in polnega načrtov za življenje,« je povedala. Po njenih navedbah Urban ni bil edini, ki tistega dne ni prišel na cilj. Poleg njega so manjkali še trije vrstniki, ki so mu skušali pomagati. »Trenerji so bili več kilometrov stran na parkirišču, kjer so v cilju verjetno čakali otroke. Urban ni bil edini, ki je bil pogrešan. Poleg Urbana so bili še trije otroci, njegovi vrstniki, ki tudi niso prišli v cilj, ker so poskušali pomagati Urbanu,« je dejala.

Umrl zaradi podhladitve 

14-letni Urban je umrl zaradi podhladitve. FOTO: Posnetek Zaslona Rtv
14-letni Urban je umrl zaradi podhladitve. FOTO: Posnetek Zaslona Rtv
Po doslej znanih podatkih naj bi bil deček v vodi daljši čas, domnevno približno eno uro, preden je mimoidoči turist, ki je slišal klice na pomoč, poklical reševalce. Po besedah matere sin ni utrpel vidnih poškodb, temveč je umrl zaradi podhladitve. »Urban ni imel ene praske, ene odrgnine, enega zloma. Umrl je zaradi tega, ker je bil predolgo časa v ledeni vodi. Tisti dan je imela voda 8,5 stopinje,« je poudarila. Po njenih besedah trenerji dečka niso spremljali v bolnišnico, saj zdravniki sprva sploh niso vedeli, kaj se je zgodilo. Prav to je za družino eno ključnih vprašanj. »Ko naju je policija pripeljala na urgenco, so zdravniki spraševali, kaj se je zgodilo. Nihče ni znal pojasniti,« je opisala v pogovoru za Ona Plus.

V istem pogovoru je poudarila, da sama smrti sina ne razume kot nesreče. »Moj otrok je žrtev kaznivega dejanja. Zato me tako zelo boli, da Urbanovo smrt opisujejo kot tragično nesrečo,« je dejala. Ob tem opozarja, da družina še vedno ne pozna ključnih okoliščin dogodka. »Ne vem, zakaj se je sploh znašel v vodi, ne vem, kdaj natančno se je zgodil dogodek. Pravzaprav ne vem ničesar,« je povedala. Njena izpoved razkriva tudi globoke posledice, ki jih je tragedija pustila v družini. »Od 30. aprila 2024 živim posmrtno življenje,« je dejala in dodala: »Ko umre otrok, umre mama. Kar ostane, je brezpogojna ljubezen, ki pomeni brezpogojno žalovanje.« Opisala je, da bolečina ne mine, temveč se z vsakim dnem spreminja in poglablja. 

Polona Franko. FOTO: Voranc Vogel
Polona Franko. FOTO: Voranc Vogel

Sodna preiskava in odprta vprašanja

Na okrožnem sodišču v Kranju od februarja poteka sodna preiskava zaradi suma povzročitve splošne nevarnosti, po neuradnih informacijah zoper enega od trenerjev. Inšpekcijski nadzor je sicer pokazal, da so bili trenerji, ki so sodelovali pri treningu, ustrezno usposobljeni v skladu z veljavno zakonodajo. V kajak-kanu klubu Ljubljana na vprašanja o tem, kje so bili trenerji v času nesreče, niso podali pojasnil.

Mama poudarja, da ji sina nič več ne more vrniti, želi pa si, da bi primer prinesel spremembe. Prepričana je, da bi bilo treba jasno določiti odgovornosti in zagotoviti večji nadzor pri delu z mladimi športniki. »Če bi tistega dne trenerji ravnali odgovorno, če bi bili prisotni, bi bil Urban še živ,« je dejala. Družina si želi predvsem, da bi se natančno razjasnile okoliščine dogodka in da bi se v prihodnje preprečile podobne tragedije. 

PREBERITE TUDI: Polona Franko, Urbanova mami: Od 30. aprila 2024 živim posmrtno življenje

Več iz teme

smrtnesrečasmrt otrokatragedijadružinažalovanjedružinska tragedijaUrbanPolona Franko
ZADNJE NOVICE
09:16
Novice  |  Svet
POTISNJEN OB STRAN

Je Trump že kdaj doživel tako medijsko ponižanje? Kitajski mediji so storili tole (FOTO)

Takšne odločitve kitajskih državnih medijev niso naključne.
14. 5. 2026 | 09:16
09:16
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Poglejte, kaj nastane iz jagod in smetane: sladica za čisti užitek (VIDEO)

Imate radi puding? Potem vas bodo ti jagodni kozarčki navdušili. Pripravljeni so na podoben način, a z dodatkom svežih jagod in smetane. Prava poslastica – preprosta, elegantna in izjemno okusna.
Mirjam Grilc14. 5. 2026 | 09:16
09:11
Šport  |  Odmevi
NOGOMET

Los Angeles ustvari več kot Messi, zraven tudi Slovenca

Letna plača Lionela Messija znaša več kot 28 milijonov dolarjev.
Tim Erman14. 5. 2026 | 09:11
09:08
Novice  |  Kronika  |  Doma
NEMIRNA NOČ V LJUBLJANI

S pištolo oropal bencinski servis za Bežigradom! Policija išče moškega, visokega okrog 180 cm

Na srečo v dogodku nihče ni bil poškodovan.
14. 5. 2026 | 09:08
09:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
INTERVJU

Nejc Lombardo: Vedno igramo, kot da je zadnjič (Suzy)

Skupina Lombardo se na glasbeno sceno vrača z novim singlom, s katerim napoveduje novo ustvarjalno obdobje.
14. 5. 2026 | 09:00
08:43
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
GROZA

Mati opozarja po srhljivi 'potegavščini'! 13-letnicama podtaknili zadrogiran vejp: »Če ju ne bi našli pravočasno ...« (FOTO)

Poleg zastrupitve sta utrpeli še telesne poškodbe zaradi padca.
14. 5. 2026 | 08:43

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREHRANSKA DOPOLNILA

Prehranska dopolnila: pomoč zdravju ali past v lepi embalaži?

Da se lahko preudarno odločamo o hrani, je ključno, da razumemo znanost, na kateri temelji njena varnost. To je temelj kampanje Safe2Eat, pobude EU, ki jo vodijo Evropska agencija za varnost hrane (EFSA), Evropska komisija ter nacionalni partnerji iz držav članic EU in držav kandidatk.
12. 5. 2026 | 12:10
Promo
Lifestyle  |  Izlet
LJUBLJANSKI GRAD

Kaj so jedli Rimljani, vitezi in kaznjenci? Odgovor vas čaka na gradu

Pozabite na klasične oglede znamenitosti. Na Ljubljanskem gradu vas čaka doživetje, na katerem se zgodovina ne bere, temveč okuša.
5. 5. 2026 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Koliko vas bo dejansko stal nakup nepremičnine?

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
7. 5. 2026 | 11:37
Promo
Novice  |  Slovenija
USPEŠNE PODJETNIŠKE ZGODBE

Slovenci končno unovčili svoje ideje

Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
6. 5. 2026 | 09:03
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
Spoznaj mobilno aplikacijo SuperClub

Novost, ki olajša nakupovanje

Poznaš tisti občutek popolne sreče, ko v trgovini opraviš vrhunski nakup? Zdaj ti vsak obisk Supernove prinese še veliko več! Darila, popuste in presenečenja.
8. 5. 2026 | 08:45
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARPALNI KANAL

Zakaj nastane sindrom karpalnega kanala?

Zdravljenje in rehabilitacija sindroma karpalnega kanala sta ključnega pomena za preprečevanje trajne poškodbe živca in izboljšanje funkcionalnosti roke.
12. 5. 2026 | 08:55
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Ste vedeli, kaj se bo dogajalo v Portorožu?

Poslovni forum Telekoma Slovenije bo predstavil digitalno odpornost, umetno inteligenco, suvereni oblak, omrežja 6G in primere naprednih tehnologij.
Promo Slovenske novice13. 5. 2026 | 13:48
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Ko vidijo to preobrazbo, ostanejo brez besed (video)

Trenutek, ko pacient prvič vidi svoj novi nasmeh, pogosto odloči o nadaljnjem zdravljenju.
Promo Slovenske novice12. 5. 2026 | 10:11
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKO VOZITE

Kaj razkrivajo podatki o motoristih?

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
Promo
Novice  |  Slovenija
PAMETNA SAMOOSKRBA

Zakaj nekateri danes plačujejo manj kot prej?

Plačujte manj kot danes, izkoristite več. S paketom Pametna samooskrba sončna elektrarna postaja dostopna rešitev za vse.
12. 5. 2026 | 09:04
Novice  |  Slovenija
IGRALKA

Lea Mihevc: Tega ti nihče ne pove

Igralka nove generacije v podkastu Sovoznik o prelomni vlogi, igralski obrti ter življenju med družino in kamero.
8. 5. 2026 | 12:01
Promo
Lifestyle  |  Stil
V TRENDU

Kako se vam zdijo? To so trendovski čevlji te sezone

Pravi par čevljev je pogosto tisti detajl, ki določi celoten vtis, v službi in ob posebnih priložnostih.
Promo Slovenske novice12. 5. 2026 | 14:36
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Tiha evropska strategija, o kateri se govori vse glasneje

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
RIZARTROZA

Najpogostejše degenerativno bolezensko stanje na roki

»Boli me palec in zapestje vsakič, ko odklepam vrata.« Ste kdaj pomislili, da bolečina na dnu palca ni le posledica preobremenitve?
11. 5. 2026 | 08:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
INTERNET

Naslov odloča več, kot si mislite: preverite svojo možnost

Možnosti internetne povezave se razlikujejo glede na naslov. Kjer je na voljo optika, imamo najvišje hitrosti, drugje pa je dobra alternativa omrežje 5G.
11. 5. 2026 | 11:59
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZOBOZDRAVSTVO

»Rad bi se še danes do sitega najedel.« Trenutki, ki za vedno ostanejo v spominu (video)

Ste brez zob in brez samozavesti? Rešitev obstaja in je lahko hitra.
11. 5. 2026 | 10:26
Promo
Novice  |  Slovenija
ZELO ZANIMIVO

Razstreljen bankomat, lažni evri in globoki ponaredki: kriminal ima nov obraz (video)

Razstava Denar in kriminal: tekma brez konca pokaže, kako se od antičnih ponaredkov do spletnih prevar spreminjajo metode kriminala, človek pa ostaja enako ranljiv.
13. 5. 2026 | 09:07
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
GIGASFERA

Nova doba povezanosti? Nekateri pravijo, da poti nazaj ni več

Eno največjih telekomunikacijskih podjetij pri nas predstavlja platformo, ki v ospredje postavlja sodobnega uporabnika in njegovo potrebo, da je vedno »IN«
11. 5. 2026 | 08:44
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki