  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
GORE

Dve punci v težavah pri Žagarjevem grabnu, gorski reševalci pa: »Je mladost res norost ali je to zgolj ponesrečen izgovor?«

Najpogostejši vzrok nesreče v slovenskih gorah je v 24 % še vedno zdrs, sledi nepoznavanje terena, neprimerna oprema in nepripravljenost na turo.
Najpogostejši vzrok nesreče je v 24 % še vedno zdrs, sledi nepoznavanje terena, neprimerna oprema in nepripravljenost na turo. FOTO: Grzs
Najpogostejši vzrok nesreče je v 24 % še vedno zdrs, sledi nepoznavanje terena, neprimerna oprema in nepripravljenost na turo. FOTO: Grzs
M. U.
 6. 2. 2026 | 07:45
 6. 2. 2026 | 07:45
2:38
A+A-

Danes bo v gorah večinoma oblačno in ponekod megleno. Povečini suho bo. Dopoldne bo pihal zmeren jugozahodnik, ki bo čez dan slabel. Temperatura na 1500 m bo okoli 1, na 2500 m okoli -4 °C. Predvsem na območju Julijskih Alp je velika nevarnost snežnih plazov, ob tem opozarja Agencija RS za okolje (ARSO)  Strokovnjaki opozarjajo, da so takšne razmere primerne le za izkušene in ustrezno opremljene obiskovalce gora.

Ali ste vedeli, da je bilo v letu 2025 kar 660 intervencij v slovenskih gorah? 

Ob tem so se oglasili pri Gorski reševalni službi Bohinj, ki so v sredo posredovali na območju Žagarjevega grabna, kjer sta se kljub izrazito slabemu vremenu zadrževali dve mlajši pohodnici, ki sta gorske reševalce na pomoč poklicali že skoraj v dolini.

image_alt
Grozljive številke! Toliko planincev je za vedno ostalo v slovenskih gorah (FOTO)

Nevarne razmere ob slabem vremenu

Gorski reševalci poudarjajo, da Žagarjev graben v času neurij predstavlja resno tveganje, ne glede na izkušnje obiskovalcev. Ob obilnem dežju se razmere hitro poslabšajo, teren postane spolzek, vodotoki pa narastejo, kar lahko povzroči nevarne situacije.

»Je mladost res norost ali je to zgolj ponesrečen izgovor? Poleti je na morju, pod borovcem, ki nas poleg sončne kreme z ravno pravim »svojim faktorjem« ščiti pred opoldansko pripeko, našemu bitju zelo prijetno, sploh če imamo v desnici še nekaj ravno prav osvežilnega za po grlu navzdol. Bi bili občutki na istem mestu ob enem izmed vedno pogostejših poletnih neurij enaki? Verjetno ne, kajne, ampak kdo pač »mora« to ugotoviti v 4D obliki, ker besedi izkušenejših ne verjame. Tudi za Žagarjev graben velja podobno. Ne glede na to, kakšne izkušnje imamo z njim, tam ob včerajšnjem vremenu ni bilo za biti. Da je temu res tako, sta dobesedno na lastni koži – do tja sta bili namreč premočeni – ugotovili dve mladenki, ki sta nas na pomoč poklicali že skoraj v dolini. Včasih se zdi, da se ljudje požvižgajo na vsa opozorila, na vse nasvete, na zdravo pamet. Nikoli ne obsojamo ali kažemo s prstom in tudi tokrat bo tako, se pa včasih težko znebimo občutka, da mi in naša pomoč postajamo vedno bolj samoumevni.«

 

Več iz teme

gorevremegorski reševalciGorska reševalna služba Bohinj
ZADNJE NOVICE
08:55
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Ta dodatek v golažu naredi čudež

Zakaj so babice v enolončnice vedno dodajale kis? Ne gre le za okus – kislina pomaga pri prebavi, mehča meso in uravnoteži težke zimske jedi.
Kaja Berlot6. 2. 2026 | 08:55
08:41
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VAJE DELAMO VSAK DAN

Če za medenično dno ne bomo skrbeli, nam bo povzročilo hude neprijetnosti

Z ustrezno skrbjo za mišice medeničnega dna lahko preprečimo ali vsaj ublažimo zaplete.
6. 2. 2026 | 08:41
08:41
Novice  |  Slovenija
VOZILO ŠE VEDNO ZADRŽANO

Nove podrobnosti v primeru Larinega Bentleyja: Oglasila se je policija

Policija in FURS pojasnjujeta, da preverjanje izvora vozila še poteka, podrobnosti pa bodo lahko razkrili šele po zaključku postopkov, ki potekajo tudi v sodelovanju s tujimi organi.
Kaja Grozina6. 2. 2026 | 08:41
08:36
Lifestyle  |  Polet
MRZEL ZRAK IN PLJUČA

Kdaj je vadba zunaj dobra in kdaj ne

Pri vadbi na prostem v hladnem vremenu lahko z nekaj preprostimi ukrepi bistveno zmanjšamo obremenitev dihal.
Janez Kušar6. 2. 2026 | 08:36
08:20
Šport  |  Športni trači
VESELJE ROJAKOV

Žigi Šešku torta, minister Han: »Ne vem, kaj je v Hrastniku, da imate take šampione«

Po izjemnem uspehu v Avstraliji so doma pripravili sprejem za tenisača Žiga Šeška. Hrastničani so mlademu šampionu namenili torto, županu pa zastavo.
6. 2. 2026 | 08:20
08:10
Novice  |  Kronika  |  Doma
RAZSTRELIL GA JE

Okoli 1.30 v Vodicah glasna eksplozija! Ste slišali, kaj je naredil bankomatu?

V dogodku je nastalo za več tisoč evrov materialne škode.
6. 2. 2026 | 08:10

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VAREN DOM

To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 08:20
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Nevidna plast vsake slovenske ceste

Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
3. 2. 2026 | 11:21
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
2. 2. 2026 | 10:53
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELNES

Pozabite na smuči: to je evropska zimska destinacija, o kateri vsi govorijo

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 13:07
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Nevidna plast vsake slovenske ceste

Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
3. 2. 2026 | 11:21
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
2. 2. 2026 | 10:53
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELNES

Pozabite na smuči: to je evropska zimska destinacija, o kateri vsi govorijo

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 13:07
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
HUJŠANJE

Lačni ali samo željni hrane? Zakaj hujšanje pogosto ne uspe

Začetek leta je obdobje velikih odločitev, dobrih namenov in odločitev o bolj zdravem življenjskem slogu. Kako veste, ali vas žene resnična lakota ali gre samo za »lačne oči«, in kako to znanje uporabiti, da bo hujšanje lažje?
Promo Slovenske novice5. 2. 2026 | 10:14
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIOPTRIJA

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
2. 2. 2026 | 14:16
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTROZA

Ali težko vstanete s stola?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
3. 2. 2026 | 08:15
Promo
Novice  |  Slovenija
E-RAČUNI

Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
2. 2. 2026 | 13:00
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
MEDICINA

Od strahu do upanja: osebna izpoved onkologinje o tem, kako rak spreminja življenje

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 12:27
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Šok za kupce avtomobilov: rekordne ravni popustov

Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 10:16
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki