Danes bo v gorah večinoma oblačno in ponekod megleno. Povečini suho bo. Dopoldne bo pihal zmeren jugozahodnik, ki bo čez dan slabel. Temperatura na 1500 m bo okoli 1, na 2500 m okoli -4 °C. Predvsem na območju Julijskih Alp je velika nevarnost snežnih plazov, ob tem opozarja Agencija RS za okolje (ARSO) Strokovnjaki opozarjajo, da so takšne razmere primerne le za izkušene in ustrezno opremljene obiskovalce gora.

Ali ste vedeli, da je bilo v letu 2025 kar 660 intervencij v slovenskih gorah?

Ob tem so se oglasili pri Gorski reševalni službi Bohinj, ki so v sredo posredovali na območju Žagarjevega grabna, kjer sta se kljub izrazito slabemu vremenu zadrževali dve mlajši pohodnici, ki sta gorske reševalce na pomoč poklicali že skoraj v dolini.

Nevarne razmere ob slabem vremenu

Gorski reševalci poudarjajo, da Žagarjev graben v času neurij predstavlja resno tveganje, ne glede na izkušnje obiskovalcev. Ob obilnem dežju se razmere hitro poslabšajo, teren postane spolzek, vodotoki pa narastejo, kar lahko povzroči nevarne situacije.

»Je mladost res norost ali je to zgolj ponesrečen izgovor? Poleti je na morju, pod borovcem, ki nas poleg sončne kreme z ravno pravim »svojim faktorjem« ščiti pred opoldansko pripeko, našemu bitju zelo prijetno, sploh če imamo v desnici še nekaj ravno prav osvežilnega za po grlu navzdol. Bi bili občutki na istem mestu ob enem izmed vedno pogostejših poletnih neurij enaki? Verjetno ne, kajne, ampak kdo pač »mora« to ugotoviti v 4D obliki, ker besedi izkušenejših ne verjame. Tudi za Žagarjev graben velja podobno. Ne glede na to, kakšne izkušnje imamo z njim, tam ob včerajšnjem vremenu ni bilo za biti. Da je temu res tako, sta dobesedno na lastni koži – do tja sta bili namreč premočeni – ugotovili dve mladenki, ki sta nas na pomoč poklicali že skoraj v dolini. Včasih se zdi, da se ljudje požvižgajo na vsa opozorila, na vse nasvete, na zdravo pamet. Nikoli ne obsojamo ali kažemo s prstom in tudi tokrat bo tako, se pa včasih težko znebimo občutka, da mi in naša pomoč postajamo vedno bolj samoumevni.«