Dvodnevna iskalna akcija se je končala tragično (FOTO)

Gasilci PGD Zreče so na družbenih omrežjih sporočili, da je v torek in sredo na širšem območju Zreškega jezera potekala iskalna akcija pogrešanega občana. V iskalni akciji je sodelovalo večje število policistov, gasilcev, kinologov s psi, enota z dronom, potapljači, enota s podvodnim dronom.

Žal se je iskalna akcija v sredo dopoldne zaključila, saj so pogrešanega našli mrtvega. »Vsi sodelujoči svojcem pogrešane osebe izrekamo sožalje. Zahvala vsem, ki so pomagali v iskalni akciji,« so zapisali gasilci.