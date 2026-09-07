Dvojica sredi noči na urgenci prebutala dva pacienta: Nejc Smajek bi priznal krivdo za delo v splošno korist (FOTO)

NOROST

Sredi noči sta prihrumela v čakalnico in napadla dva poškodovanca.

Posnetki dveh nadzornih kamer z urgence novomeške bolnišnice so strašljivi: ob pol enih ponoči sta v čakalnici čakala dva pacienta, ko sta od nekod pritekla dva mlajša moška. Eden od njiju je moškega, ki je ravno legel na klop, z nogo močno brcnil v glavo, nato pa ga s pestjo še trikrat udaril. Večkrat ga je s pestjo boksnil tudi drugi napadalec, tako da je nemočni pacient ves okrvavljen padel na tla. Vmes je poskušal poseči drug pacient, ki je v čakalnici čakal s povito roko. Ko je iz žepa vzel telefon in napadalcema rekel, da bo poklical policijo, je od mladoletnika še sam prejel dva udarca ...