Dvojne tablice, droge in zavrnjen pregled – policija ukrepala odločno

Policisti Policijske postaje Ajdovščina so včeraj, v četrtek, 22. januarja, pozno zvečer v Ajdovščini ustavili 31-letnega voznika osebnega avtomobila, državljana Bolgarije, in ga izločili iz prometa zaradi hudih kršitev cestnoprometnih predpisov. Med postopkom so ugotovili, da voznik ne poseduje veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog so mu odredili hitri test, ki je pokazal prisotnost amfetaminov in metamfetaminom. Policisti so mu nato odredili strokovni pregled v zdravstveni ustanovi, ki pa ga je voznik odločno zavrnil.

V postopku so policisti zasegli tudi dvojne registrske tablice. Zaradi več kršitev Zakona o voznikih in Zakona o pravilih cestnega prometa bodo policisti zoper voznika podali obdolžilni predlog. Prav tako so mu izdali plačilni nalog zaradi kršitev Zakona o

Policija ob tem znova opozarja: