Dvoletnik poškodovan v nesreči pri Landolu: med vožnjo ni bil v otroškem sedežu

V petek, 28. novembra 2025, se je na regionalni cesti Postojna – Razdrto pri odcepu za Landol pripetila prometna nesreča s telesnimi poškodbami. »Policisti so ugotovili, da je 28-letna državljanka BiH, z urejenim prebivanjem v Sloveniji izsilila prednost 65-letni voznici doma osebnega avtomobila iz okolice Postojne. V nesreči je bil v vozilu povzročiteljice lažje telesno poškodovan dvoletni otrok, ki med vožnjo ni bil nameščen v ustreznem stolu. Povzročiteljici je bil izdan plačilni nalog,« sporočajo s PU Novo mesto.

V preteklem vikendu je bilo na interventni številki policije 113 zabeleženih 603 klicev. Med 180 interventnimi dogodki so policisti med drugim obravnavali 28 prometnih nesreč z materialno škodo, tri prometne nesreče z lahkimi telesnimi poškodbami in eno prometno nesrečo s hudimi telesnimi poškodbami.

Zaradi storitve hujših prekrškov v cestnem prometu so policisti zasegli šest vozil. Zaradi kršitve javnega reda in miru so opravili 11 intervencij, pri tem pa pridržali dve osebi. Med kaznivimi dejanji so zabeležili dva vloma, po štiri tatvine in poškodovanja tuje stvari, dve mučenji živali in eno kaznivo dejanje prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države.