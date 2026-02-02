  • Delo d.o.o.
TRAGEDIJA, KI JE PRETRESLA SLOVENIJO

Dvoletnik v peklenski vročini privezan v avtu umiral: bosta mati in oče danes slišala sodbo?

Danes bi se lahko postopek zaključil, razen če bo sodni senat sprejel predlog za soočenje izvedencev psihiatrične stroke.
Obtožena Tea Kotnik, mama umrlega otroka FOTO: Mojca Marot
Obtožena Tea Kotnik, mama umrlega otroka FOTO: Mojca Marot
A. G.
 2. 2. 2026 | 14:05
 2. 2. 2026 | 14:33
A+A-

Na Okrožnem sodišču v Celju se danes lahko konča ena najbolj pretresljivih kazenskih zadev v Sloveniji: sojenje materi in njenemu partnerju zaradi smrti skoraj dveletnega dečka, ki je 20. junija 2023 umrl zaradi dolgotrajne izpostavljenosti vročini v razgretem avtomobilu pred hišo v Svetem Lovrencu pri Preboldu. Vročina v vozilu je bila tako huda, da je otrok po več urah privezan v otroškem sedežu doživel toplotni šok in odpoved srca ter možganov.

Primer je močno pretresel slovensko javnost in sojenje traja že več kot leto dni, saj se je postopek zaradi različnih procesnih pobud in zahtev obrambe zavlekel. Danes bi se lahko postopek zaključil, razen če bo sodni senat sprejel predlog za soočenje izvedencev psihiatrične stroke. V nasprotnem primeru bodo sledile zaključne besede, možen pa je tudi že izrek sodbe. Zagovornik matere umrlega otroka je predlagal soočenje sodnih izvedencev psihiatrične stroke Petra Preglja in Mateja Kravosa. Pregelj je namreč na januarski obravnavi zavrnil ugotovitve izvedenca Kravosa in poudaril, da njegova ocena materine prištevnosti zaradi manjkajočega temeljnega psihiatričnega pregleda ni strokovno utemeljena. Ob tem je zavrnil tudi Kravosovo mnenje, da bi bila obdolženka zaradi zaužitja mešanice psihoaktivnih snovi v 24 urah pred dogodkom bistveno zmanjšano prištevna ali celo neprištevna, saj po njegovem mnenju za takšno presojo ni ustrezne strokovne podlage. Na januarski obravnavi je Pregelj še dejal, da se je obdolženka zavedala prisotnosti otroka v vozilu in bi se morala zavedati tudi posledic, ker ga ni vzela iz avtomobila, poroča STA.

Skoraj dveletni deček je 20. junija 2023 umrl po večurni izpostavljenosti vročini v razgretem vozilu, privezan v otroškem sedežu. Po navedbah tožilstva je zaradi pregrevanja prišlo do odpovedi možganov in srca.

Kaj se očita in kaj se dogaja na sodišču?

Tožilstvo obtožencema materi Tei Kotnik in njenemu partnerju Tilnu Novaku. očita štiri kazniva dejanja – povzročitev smrti iz malomarnosti, zanemarjanje mladoletne osebe, surovo ravnanje ter promet s prepovedanimi drogami. Med sojenjem je bilo večkrat izpostavljeno, da je deček v času tragedije ostal zaprt vsaj dve uri v avtomobilu, čeprav je zunanja temperatura presegla 30 stopinj Celzija. Kljub posredovanju mimoidočega, nudenju prve pomoči in pomoči gasilcev ter helikopterja Slovenske vojske mu niso mogli pomagati. Tožilec je opozoril, da je otrok živel v neprimernih razmerah v hiši, kjer so bile prisotne prepovedane droge, do katerih je imel dostop, in da so bile te snovi najdene tudi v njegovi krvi, čeprav v nizkih koncentracijah. Sojenje je bilo v različnih fazah zaprto za javnost zaradi zaščite osebnih podatkov mladoletnih, sicer pa se je na celjskem sodišču odvilo že več narokov, zaslišanj prič in izvedenskih mnenj, ki odražajo kompleksnost primera.

Na sojenju je že več prič in izvedencev podalo svoje ugotovitve:

  1. Pediater in zobozdravnik sta opozorila, da je bilo otrokovo zdravje in ustno higieno mogoče oceniti kot zanemarjeno, kar po njihovi oceni kaže na širše težave v okolju, kjer je otrok živel.
  2. Policista sta na primer povedala, da je bila mati ob novici o smrti otroka histerična, medtem ko naj bi bil partner med intervencijo pod vplivom mamila.
  3. Izvedenka je potrdila, da so v krvi malčka našli sledi prepovedanih snovi (metadon in sintetična droga), čeprav koncentracije niso toliko visoke, da bi vplivale neposredno na njegovo zavest.

Ta huda tragedija, ki je v Sloveniji sprožila široko javno pozornost in razprave o odgovornosti staršev, vlogi drog in skrbništvu otrok, se danes lahko konča ali pa doživi še novo poglavje z dodatnimi izvedenskimi razpravami pred razsodbo. Dejstvo pa ostaja, da je smrt majhnega otroka v razgretem avtu ena izmed najbolj pretresljivih in odmevnih kazenskih zadev v zadnjih letih.

Časovnica primera

  • 20. junij 2023 - Še ne dveletni deček umre v razgretem avtomobilu, parkiranem pred hišo v Svetem Lovrencu pri Preboldu. Otrok je bil več ur v vročini privezan v otroškem sedežu, posledica pa je bila toplotni šok in odpoved možganov ter srca. Tožilci trdijo, da je bil otrok tudi izpostavljen prepovedanim drogam v okolju, kjer je živel.
  • 26. junij 2023 - Po smrti otroka je preiskovalna sodnica odredila 30-dnevni pripor tako materi kot partnerju zaradi suma povzročitve smrti iz malomarnosti.
  • 5. november 2024 - Sojenje se nadaljuje z zaslišanjem mladoletnih prič in plastičnega kirurga, ter izključitvijo javnosti zaradi varstva zasebnosti mladoletnikov.
  • 10. februar 2025 - Obravnava sojenja: zagovornik obrambe predlaga zaslišanje prič in izvedencev, sodišče razpisuje naroke še za pomlad in kasneje.
  • 25. marec 2025 - Na sodišču zaslišijo zdravnico, ki je pregledala količine prepovedanih substanc in zdravil v telesnih tekočinah obdolženih – del procesa je preučevanje vpliva snovi na obdolžene in otroka.
  • 4. marec 2025 - Pri zaslišanju izvedenke patologije in sodne medicine mati obtožena planila v histerični jok, ko so prebirali mnenja in rezultate preiskav v povezavi s smrtjo otroka.
  • 9. september 2025 - Na obravnavi pediater in zobozdravnik pričata o otrokovem razvoju; zaslišanje psihiatričnega izvedenca je preloženo.
  • 27. november 2025 - Sojenje se nadaljuje tik pred iztekom dvoletnega pripornega roka. Partner obdolžene dopolni svoj zagovor in zavrne očitke o preprodaji drog otroku. Psihiatrična mnenja ostajajo del dokaznega snopa.
  • 11. december 2025 - Odpravljen pripor obtoženima, saj se sojenje ni končalo v dvoletnem roku, sodba pa kljub temu še ni izrečena. Mati je zapustila zapor, partner pa je bil vrnjen v zapor zaradi druge kazenske kazni.
  • 2. februar 2026 - Sojenje prehaja v sklepno fazo. Danes bi se lahko izrekla sodba, če senat ne bo sprejel predloga obrambe za soočenje izvedencev psihiatrične stroke ali drugih procesnih zahtev. Zaključne besede so pred vrati, izrek sodbe pa mogoča.

sojenjesmrt otrokaPreboldsmrt iz malomarnostisodiščeotrocismrtdružinsko nasiljeTea Kotnik in Tilen Novak
