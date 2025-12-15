Ulica je vedela, sistem je zatajil? Edini osumljeni v primeru smrti Aleša Šutarja na prostosti

KDO JE KRIV ZA BLAMAŽO ...

Organi pregona odgovarjajo, da delajo zakonito in strokovno.

Tragična smrt Aleša Šutarja, priljubljenega Novomeščana, ki je umrl zaradi udarca s pestjo konec oktobra, piše novo poglavje. Žal sramotno, saj meče slabo luč tako na policijo kot pravosodje. Mesec in pol je bil za zapahi Sabrijan Jurkovič, za katerega pa se je šele v času preiskave izkazalo to, kar je ulica govorila od trenutka, ko se je v javnosti pojavila slika osumljenega – da je torej storilec nekdo drug. Kdo je torej kriv za blamažo, ki ruši zaupanje v pravno državo? Silvo Mesojedec: »Nedopustno je, da državljani mirno sprejemamo neučinkovito pravosodje in neučinkovito policijo.« FOTO: ...