Eden najbolj iskanih Slovencev z rajskega Zanzibarja prihaja v slovenski pripor

POVZROČIL MILIJONSKO ŠKODO

Tanzanijci naj bi nam izročili Mitjo Pavlina, obtoženega, da je kot član uprave oškodoval podjetje Kovintrade in zbežal v Afriko.

Na Europolovi lestvici najbolj iskanih evropskih kriminalcev se je pred letom dni pojavila tiralica za Mitjo Pavlinom, rojenim v Mariboru, slovenska policija pa je kmalu zatem sporočila, da so ga prijeli v daljni Tanzaniji v Afriki. In leto je naokrog, razpisano iskanje za Pavlinom na spletnih straneh policije pa je še vedno aktualno. Toda prav dolgo ne bi smelo biti več tako; Pavlin bo moral odgovarjati za svoj domnevni greh. V kratkem na Brniku? Evropski policijski urad je sporočil, da ga Slovenija išče zaradi izmikanja sodnemu postopku. Organi pregona mu očitajo kaznivo dejanje zlorabe ...