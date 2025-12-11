Eden od Slovencev, ki jih išče Europol, naj bi si spremenil ime!

EUROPOL

Na Europolovem seznamu iskanih odslej tudi ropar bančnih sefov Radomir Cvijanović in goljuf Mitja Petrič.

Pod sloganom Pomagajte nam jih najti je Evropski policijski urad Europol zagnal novo kampanjo iskanja najbolj iskanih kriminalcev v EU. In na obnovljeni seznam tiralic je dodal dva Slovenca. Na njem je bila doslej Melisa Smrekar, ki jo iščemo zaradi ugrabitve svoje mladoletne hčerke Julije Pogačar, sestrične Tadeja Pogačarja. Leta 2021 jo je odpeljala v neznano. Zdaj pa so torej na eumostwanted.eu uvrstili še dva slovenska državljana; prvi je piramidni goljuf Mitja Petrič, drugi pa stari znanec tega seznama, saj se je nanj uvrstil že večkrat, ropar sefov SKB Radomir Cvijanović. Se v Tesliću ...