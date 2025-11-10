Eden se je z žago porezal po zadnjem delu noge, drugi zgrmel z drevesa, tretjemu se je zlomila veja

Danes ob 10.20, so bili novogoriški policisti obveščeni, da je na območju naselja Orehovlje med obiranjem sadja z drevesa z višine približno treh metrov padel občan. S strani pristojne službe so bili na kraj napoteni reševalci NMP ZD Nova Gorica, ki so mu na kraju nudili prvo pomoč.

Po prvih podatkih je bil 65-letni moški pri tem huje telesno poškodovan.Policisti PP Nova Gorica so tujo krivdo izključili, o nezgodi so obvestili tudi preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in okrožno državno tožilko v Novi Gorici.

Porezal se je po zadnjem delu noge

Že v nedeljo pa se je nesreči na območju naselja Neblo v Goriških brdih med delom z motorno žago po zadnjem delu noge porezal 68-letni moški. Kasneje je bil odpeljan na zdravljenje v šempetrsko bolnišnico, kjer je bilo ugotovljeno, da je bil lažje telesno poškodovan.

Tolminski policisti pa so v soboto obravnavali nesrečo pri delu v Zatolminu, kjer je med obiranjem sadja poškodoval občan. Med obiranjem sadja se je zlomila veja in je tako padel z višine približno dveh metrov na tla ter se poškodoval. Kasneje so ga na kraju oskrbeli reševalci in ga prepeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico. Policisti so tujo krivdo izključili in bodo o dogodku pisno seznanili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.