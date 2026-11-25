Na Brezovici pri Ljubljani sta neznana storilca okradla starejša občana. Eden od njiju se je predstavil kot izvajalec telekomunikacijskih storitev in stanovalca zamotil s pogovorom, njegov sostorilec pa je medtem vstopil v hišo in ukradel nakit. Drzna tatvina se je zgodila v ponedeljek, 23. novembra, okoli 10. ure. Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, sta bila lastnika zaradi tatvine oškodovana za več tisoč evrov.

Storilca sta po dejanju s kraja pobegnila z avtomobilom Renault Clio temnejše barve. Prvi je star med 40 in 50 let, visok okoli 185 centimetrov, srednje postave in brez las. Govoril je slovensko, oblečen pa je bil v temna oblačila. Drugi je star med 30 in 40 let, prav tako visok okoli 185 centimetrov in srednje postave. Tudi on je bil oblečen v temna oblačila. Policisti okoliščine kaznivega dejanja še preiskujejo.

Policija opozarja na drzne tatvine

Na Policijski upravi Ljubljana znova opozarjajo na drzne tatvine v stanovanjskih hišah, pri katerih storilci uporabljajo različne pretveze. Predstavljajo se kot serviserji, delavci ali odkupovalci starega železa ter tako zamotijo stanovalce in jih zvabijo iz hiše ali stran od nje. Medtem njihov sostorilec neopazno vstopi v hišo in ukrade predvsem denar ter nakit. Žrtve so najpogosteje starejši občani.

Policija svetuje, naj občani neznancev ne spuščajo v hišo in naj jih imajo ves čas pod nadzorom. Če morajo hišo zapustiti, tudi za kratek čas, naj jo vedno zaklenejo in ključ vzamejo s seboj. Pozorni naj bodo tudi na videz oseb in vozilo, s katerim so se pripeljale. Če posumijo na poskus tatvine ali postanejo žrtev kaznivega dejanja, naj takoj pokličejo številko 113.

Svojce, sosede in druge, ki so v stiku s starejšimi osebami, policija posebej prosi, naj jih opozorijo na tovrstne prevare in preventivne ukrepe. Pravočasna previdnost in pogovor lahko namreč preprečita, da bi storilci oškodovancem odtujili življenjske prihranke, je sporočil Tomaž Tomaževič, predstavnik za odnose z javnostmi Policijske uprave Ljubljana.