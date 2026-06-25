Edi poskus uboja zanika, trdi, da se je Vladimir zabodel sam

SOJENJE

Edi Bonin prav tako zanika nesoglasja z Vladimirjem Marinovićem.

Čeprav bi moral Edi Bonin te dni zaradi domnevnega poskusa uboja sesti na zatožno klop koprskega okrožnega sodišča, se to zaradi pomanjkanja pravosodnih policistov, ki bi ga iz pripora pripeljali v hram pravice, ni zgodilo. A to ne pomeni, da obravnava ni stekla, saj je glavno obravnavo skupaj z zagovornikom Romanom Sevškom prek videokonferenčne povezave spremljal iz koprskega zapora. Vladimir Marinović je potarnal, da mu je na sodniji prevroče. FOTO: Moni ČerneBonin je, tako obtožnica, oškodovanca povabil k sebi domov. 23. novembra lani okoli šestih zjutraj se je Vladimir Marinović v družbi ...