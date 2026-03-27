Eksplozija odjeknila prav tam, kjer so pred 34 leti ubili Ivana Krambergerja

Po tem, ko so neznanci pred dnevi z razstrelitvijo bankomata na trgovskem centru Jager v Turnišču, okoli četrte ure zjutraj prebudili mnoge domačine, se je minulo noč približno ob isti uri nekaj podobnega pripetilo v Svetem Juriju v Slovenskih goricah. Danes okoli 3.30 ure zjutraj so v središču kraja, kjer je pred skoraj 34 leti bil ustreljen dobrotnik iz Negove, Ivan Kramberger, odjeknili dve močni eksploziji, so za Slovenske novice potrdili na PU Maribor.

Kot nam je sporočil očividec, ki se je zjutraj odpravil v trgovino, so barabini »dodobra razdejali Mercatorjevo trgovino«. Sicer pa na mestu dogodka poteka kriminalistična preiskava, več bo znano kasneje.