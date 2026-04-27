Eksplozija sredi Ljubljane, zmanjkalo tudi električne energije

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje poroča, da je danes ob 18.00 na Krekovem trgu v Ljubljani zaradi tehnične okvare v elektro jašku prišlo do eksplozije. Kot so zapisali, so gasilci GB Ljubljana s policisti zavarovali območje in odmaknili pokrov jaška. Na lokacijo je prišel dežurni delavec elektra, da bi saniral poškodbe.

Zaradi te tehnične okvare je očitno prišlo tudi do izpada elektrike v tistem delu Ljubljane. Popoldne se je namreč na nas obrnil bralec, ki je sporočil, da sta po podatkih Elektra Ljubljana Ljubljanski grad in Vodnikov trg, ki sta v bližini Krekovega trga, brez elektrike.

Kasneje se nam je oglasila tudi bralka, ki živi na Mestnem trgu. Kot je dejala, je bila za krajši čas brez električne energije. Bala se je, da ne bo mogla opraviti dela za službo, ki ga je morala opraviti na računalniku. Klical jo je tudi njen podnajemnik, ki živi na Starem trgu. Tudi on je bil krajši čas brez elektrike. No, po podatkih Elektra Ljubljana težav z dostopom do električne energije na območju Ljubljane zdaj ni več.