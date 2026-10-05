Iščejo roparja prodajalne na Fužinah, preko glave je imel temno obrazno masko

V nedeljo popoldne je neznanec v prodajalni na območju Fužin stopil za prodajni pult in iz blagajne odtujil denar. V roki je imel oster predmet, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Storilec je visok okoli 180 centimetrov, normalne postave. Oblečen je bil v temno jakno s kapuco, modre jeans hlače in svetlo bele športne čevlje.

Preko glave je imel temno obrazno masko z izrezom za oči, so sporočili s policije. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.