Eksplozija sredi noči v Dolskem: poškodovali bankomat in prodajalno

Na območju Dolskega je danes ponoči odjeknila eksplozija. Policisti so bili o dogodku obveščeni okoli 2.30, na kraju pa so ugotovili, da so neznani storilci poškodovali bankomat, nameščen na eni izmed prodajaln.

Po do zdaj znanih podatkih so storilci uporabili eksplozivno sredstvo, za katero za zdaj še ni znano, za kakšno sredstvo je šlo. Eksplozija je poškodovala tako bankomat kot tudi objekt, pri tem pa je nastalo za več tisoč evrov materialne škode.

Policisti še vedno opravljajo ogled kraja in zbirajo obvestila, s katerimi želijo izslediti storilce ter razjasniti vse okoliščine dogodka. O ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.