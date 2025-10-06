Eksplozija v Šiški: neznanci razstrelili bankomat in povzročili več tisočakov škode

Danes, nekaj pred 2. uro, so bili policisti obveščeni o eksploziji na območju Šiške. Ugotovljeno je bilo, da so neznani storilci z zaenkrat še neugotovljenim eksplozivnim sredstvom poškodovali bankomat nameščen na eni izmed trgovin. V dogodku je nastalo za več tisoč evrov materialne škode tako na bankomatu kot na objektu. Policisti trenutno še opravljajo ogled kraja in zbirajo obvestila za izsleditev storilcev in bodo o vseh okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo, sporočajo s PU Ljubljana.

V preteklih 24 urah je ljubljanski operativno komunikacijski center prejel 588 klicev, 144 za posredovanje v interventnih dogodkih Policisti so med drugim na področju kriminalitete obravnavali 5 tatvin, 7 vlomov (v enem primeru je ostalo pri poskusu) in 6 primerih poškodovanja tuje stvari.



