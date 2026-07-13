Zalotila ga je, ko ji je hotel ukrasti avto

NEUGODNO

Specialni povratnik je bil že večkrat obsojen na zaporno kazen.

»To je bila moja velika napaka in jo obžalujem. Prevzemam odgovornost za vsa dejanja, ki sem jih storil v preteklosti. Resnično si želim spremeniti svoje življenje. Že zapor je bil zame velika življenjska lekcija, zdaj pa bi rad obrnil nov list in ne bom več ponavljal napak,« se je skesano iz ljubljanskega pripora na novomeško okrožno sodišče oglasil 29-letni Eldin Muhić. Sicer izhaja iz Bihaća v Bosni in Hercegovini, a se zadnja leta potika po Sloveniji. In krade – predvsem avtomobile. Ali pa je za zapahi. Kradel je tudi pred leti v Novem mestu. Pisal se je 11. januar 2019, ko se je Muhić ...