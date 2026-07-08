Elvis grozil po bolnišnici, trpinčil nemočno žensko in izsiljeval kolega

ZBEŽALI NA STREHO

Elvis Ramadani je star 32 let, a je že kakšnih 12 let preživel v zaporu.

Septembrski večer leta 2017 se je v Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca Nova Gorica sprevrgel v nočno moro. Takrat 24-letni Elvis Ramadani iz Nove Gorice je z nožem v roki uprizoril grozljiv pohod skozi urgentni center in oddelek za intenzivno nego. Med zdravstvenim osebjem in bolniki je zavladal strah, saj je ob grožnjah s smrtjo zahteval odgovore, kje je njegov 26-letni sorodnik, in naj ga pozdravijo. »Kje je moj brat, kje se skrivate, pridite ven, vse vas bom ubil ...« je o pričanju medicinske sestre na novogoriškem sodišču poročal časnik Dnevnik. Napadalec je smrtni strah najprej sejal ...