En telefonski klic in denar je izginil! Slovencu izpraznili bančni račun v treh nakazilih

Na območju Šmarja pri Jelšah so policisti obravnavali novo spletno goljufijo, v kateri je občan ostal brez večje vsote denarja. Vse se je začelo z enim samim telefonskim klicem neznanca, ki mu je obljubljal zaslužek s kriptovalutami. Namesto dobička pa je sledil šok: goljuf je dobil dostop do njegove spletne banke in mu z računa prenakazal denar.

Oškodovanca je pozno popoldne poklicala neznana oseba, ki je govorila v popačeni slovenščini. Neznanec mu je predstavil možnost plemenitenja denarja z vlaganjem v kriptovalute. Z obljubami o zaslužku ga je prepričal, da je na svoj mobilni telefon namestil več aplikacij. Prav s tem pa je goljufu omogočil dostop do svojega telefona in spletne banke.

V treh nakazilih mu je pobral večjo vsoto denarja

Ko je neznani storilec pridobil dostop do spletne banke, je izkoristil priložnost. Z bančnega računa oškodovanca je v treh transakcijah prenakazal večje vsote denarja. Koliko denarja je občan izgubil, policisti niso navedli. Prav tako za zdaj ni znano, kdo stoji za prevaro.

Policija opozarja na nevarno past

Primer znova opozarja na nevarnost telefonskih goljufij, pri katerih storilci pod pretvezo donosnih naložb žrtve prepričajo v namestitev aplikacij za oddaljeni dostop. Takšne aplikacije lahko neznancem omogočijo nadzor nad telefonom in dostop do občutljivih podatkov, tudi spletne banke.

Če vas pokliče neznanec in vam obljublja hiter zaslužek s kriptovalutami, bodite posebej previdni. Na njegovo zahtevo ne nameščajte neznanih aplikacij in mu nikoli ne omogočite dostopa do spletne banke.