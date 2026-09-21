Ena napaka in tat je imel prosto pot: spal v avtobusu v Kopru, ko se je zbudil, je sledil šok

Včasih je za tatu dovolj že majhna nepazljivost. To je na lastni koži občutil 55-letni moški, ki je ponoči spal v avtobusu v Kopru. Eno od oken je pustil odprto, ko pa se je zbudil, je ugotovil, da so iz avtobusa izginili njegovi vrednejši predmeti in denar. Dogodek je policiji prijavil ob 0.45. Kot je sporočila Anita Leskovec, predstavnica za odnose z javnostmi Policijske uprave Koper, je moški ugotovil, da mu je neznanec ukradel telefon Samsung S71, prenosni računalnik Acer in denarnico. V denarnici je imel bančne kartice in gotovino, poleg tega pa je ostal tudi brez kuverte z gotovino.

Policija že dlje časa opozarja, da so vrednejši predmeti, ki ostanejo brez nadzora in so tatovom zlahka dosegljivi, lahko hitro tarča priložnostne tatvine. Posebej pomembno je, da ob zapuščanju vozila zapremo okna in vrata ter ga zaklenemo. Tudi priprto oziroma odprto okno lahko storilcu precej olajša dostop do notranjosti. Policija svetuje, naj v vozilih oziroma na drugih dostopnih mestih ne puščamo mobilnih telefonov, računalnikov, denarnic, gotovine in drugih vrednejših predmetov. Ti naj bodo, kadar je mogoče, shranjeni tako, da niso vidni in niso zlahka dosegljivi.

Kaj storiti, če ostanete brez denarnice?

Če vam ukradejo denarnico z bančnimi karticami, policija svetuje, da kartico takoj prekličete. Pomembno je tudi, da na kartici ali v denarnici nikoli ne hranite zapisane PIN-kode. Policija priporoča tudi vključitev obvestil o transakcijah na računu oziroma s kartico, saj lahko tako hitreje opazite morebitne zlorabe.

Ob kraji je treba čim prej obvestiti policijo. Če bi opazili storilca, ga ne poskušajte prijeti sami. Pomembnejša je lastna varnost; policiji pa si je koristno zapomniti čim več podatkov o storilcu, njegovi smeri bega in morebitnem vozilu.

Previdno tudi z ukradenim telefonom in računalnikom

Če ostanete brez telefona, je pomembno tudi, da zaščitite svoje podatke. Če je bila na telefonu omogočena možnost lociranja oziroma oddaljenega zaklepanja, jo lahko uporabite, hkrati pa je priporočljivo čim prej zavarovati uporabniške račune, do katerih je mogoče dostopati prek naprave. Posebna previdnost je potrebna pri elektronskem bančništvu. Policija opozarja, naj uporabniki ne posredujejo bančnih podatkov neznanim osebam, in naj bodo pozorni na morebitne poskuse zlorabe osebnih oziroma bančnih podatkov.

Če gre za tatvino, ki se je že zgodila, jo je treba prijaviti policiji. V primeru, ko je potrebno takojšnje ukrepanje, je na voljo številka 113, za anonimne prijave pa 080 1200.