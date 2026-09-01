Eno oškodovanko nategnili za več 10.000 evrov, drugo »le« za nekaj tisoč evrov

Severnoprimorski policisti so v ponedeljek obravnavali spletno goljufijo s kriptovalutami, v kateri so neznanci oškodovanko napeljali, da je na tuje bančne račune nakazala več 10.000 evrov. V Ajdovščini pa so obravnavali spletno goljufijo, v katerem je bila oškodovanka ob nekaj tisoč evrov, so sporočili s Policijske uprave (PU) Nova Gorica.

Policija okoliščine primera spletne goljufije še preiskuje

Spletna goljufija na območju Severne Primorske se je nanašala na domnevno možnost visokih denarnih donosov z vključitvijo v finančno shemo. Pri tem so storilci neupravičeno pridobili tudi osebne podatke oškodovanke. Policija okoliščine primera spletne goljufije še preiskuje, so zapisali na PU Nova Gorica.

Ne nasedajte telefonskim klicem neznancev, ki vas prepričujejo v naložbe ali izplačilo sredstev v kriptovalutah. Ne klikajte povezav, ki jih prejmete od neznanih oseb, in nikomur ne omogočajte dostopa do svoje spletne banke, računa ali računalnika!

V spletni goljufiji v Ajdovščini pa je oškodovanko po telefonu kontaktiral neznani storilec, ki se ji je lažno predstavil kot predstavnik določenega podjetja in ji predstavil zgodbo o kriptovalutah, ki naj bi jih pred leti vložila. Med telefonskim pogovorom ji je posredoval povezavo in jo vodil čez postopek domnevnega izplačila. Oškodovanka je pri tem potrdila dve transakciji v tujino. Na sumljive transakcije jo je opozorila tudi banka, ki je zaradi zaznanega tveganja blokirala njen račun in plačilne kartice, vendar je bila kljub temu oškodovana za nekaj tisoč evrov.

Kaj opozarjajo policisti?

Policisti PU Nova Gorica so občane ponovno opozorili, naj bodo pri spletnih ponudbah za naložbe, predvsem tistih, ki jih prejmejo nepričakovano, izjemno previdni.

»Osebnih in bančnih podatkov, gesel ter kod za potrjevanje transakcij ne posredujte neznanim osebam. Prav tako na podlagi telefonskih navodil ne nameščajte neznanih aplikacij in ne omogočajte oddaljenega dostopa do naprave,« so opozorili. Storilci pogosto ustvarijo vtis, da gre za že obstoječe naložbe, neizplačana sredstva ali domnevni zaslužek, nato pa žrtve po telefonu usmerjajo pri različnih postopkih. Pri tem se neznanci pogosto predstavljajo kot predstavniki bank, finančnih družb ali drugih legitimnih institucij. Žrtve z različnimi obljubami prepričujejo v nakazilo denarja ali namestitev aplikacij, so opozorili.