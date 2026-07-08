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PO UBOJU NA POHORJU

Fahrije naj ne bi bila povsem prištevna, ko je ubila Riharda

Tožilka je omilila obtožbo proti Fahrije Rama za smrt Riharda Žvikarta. 22. junija lani ga je zabodla z 20-centimetrskim nožem.
Fahrije Rama je na večini obravnav sodelovala prek videokonference. FOTO: Andrej Petelinšek/Večer
Fahrije Rama je na večini obravnav sodelovala prek videokonference. FOTO: Andrej Petelinšek/Večer
Andrej Bedek
 8. 7. 2026 | 06:25
3:13
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Fahrije Rama se pred okrožno mariborsko sodnico Majo Balažic poslej zagovarja zaradi očitkov uboja na mah. Obtožnico je spisala državna tožilka Tinka Berk. Najprej jo je obtožila, da je storila kaznivo dejanje uboja, ko je 22. julija lani med 20. in 22. uro v spalnici hiše v Lovrencu na Pohorju z 20 centimetrov dolgim nožem večkrat v vrat, prsi in trebuh zabodla 53-letnega Riharda Žvikarta ter mu tako povzročila smrtne rane.

A je pred tokratno obravnavo modificirala obtožbo na podlagi izpovedbe izvedenca psihiatrične stroke Kristijana Jejčiča. Ta je med drugim povedal, da je bil dogodek posledica afektivnega stanja obtožene, nad katero je hudo fizično nasilje izvajal prejšnji partner. Zagovornico obtožene Sabino Žurga je zanimalo, ali bi bilo lahko obnašanje žrtve do obtožene, ki naj bi ji omejeval svobodo ter bil do nje vsaj psihično nasilen, kaj podobnega kot predhoden odnos njenega nekdanjega partnerja do nje. Jejčič je dejal, da je bilo precej podobnosti, pomembna razlika pa je bila, da je bila Fahrije z nekdanjim partnerjem v globokem čustvenem in intimnem odnosu, z žrtvijo pa ne. Berkova Ramovi od zdaj še očita, da je kaznivo dejanje uboja na mah storila v stanju bistveno manjše prištevnosti.

Po mnenju izvedenca je trpljenje obtoženi gotovo pustilo psihične brazgotine.

Obtožena na sodišču poudarja, da je bila žrtev hudega fizičnega nasilja nekdanjega partnerja, sicer državljana Alžirije, zaradi česar se je tudi zatekla k 53-letniku. Po mnenju izvedenca je trpljenje obtoženi gotovo pustilo psihične brazgotine. Petinštiridesetletnica je pripravila pisni zagovor. Rihard Žvikart ji je sam ponudil, naj pride živet k njemu, in da ji ne bo treba plačevati najemnine. Zato je povabilo sprejela. Večkrat je ponovila, da je hotel Žvikart seksati z njo, ona pa tega sploh ni želela. To mu je tudi jasno znova in znova dala vedeti. Tudi, da ne želi imeti nobenega partnerskega odnosa z njim. Ni in ni odnehal, je ponavljala v zagovoru. In še, da ji je nenehno očital, da je imela razmerje z alžirskim državljanom.

Smrt sobodajalca Žvikarta je posledica njene samoobrambe, se je zagovarjala. Usodnega večera se je odšla okopat v kopalnico, Žvikart pa je prišel za njo in uriniral v banjo, je naštela v zagovoru na sodišču. Po tem dogodku je odšla v posteljo, on pa ji je rekel, da si bo ogledal pornografski film. Nato se je znova spravil nanjo – povod je bil domnevno klic bivšega sobodajalca, češ da je storil neumnost, da jo je vzel pod streho. Zato se je hipno odločila, da se odseli od njega. Tisti julijski torek sta se sprla še enkrat, takrat pa se je v prepiru zabliskal usodni nož. Sklepne besede in izrek sodbe so po besedah sodnice Balažičeve predvideni za prihodnjo sredo.

Za vrati te stanovanjske hiše naj bi 45-letnica vzela življenje osem let starejšemu najemodajalcu. FOTO: Andrej Bedek
Za vrati te stanovanjske hiše naj bi 45-letnica vzela življenje osem let starejšemu najemodajalcu. FOTO: Andrej Bedek

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