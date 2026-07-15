Fahrije večkrat zabodla Riharda, sodnica jo je poslala v zapor: »Pred seboj imamo tragičen primer«

Sojenje Fahriji Rama, Kosovarki, sicer pa državljanki Slovenije, v primeru kaznivega dejanja, v katerem je bila obtožena uboja na mah Riharda Žvikarta 22. julija lani v Lovrencu na Pohorju, je danes dobilo epilog. Okrožna mariborska sodnica Maja Balažic jo je obsodila na pet let zapora, obenem pa ji je do pravnomočnosti sodbe podaljšala pripor.

Fahrija Rama je obsojena, da je storila kaznivo dejanje uboja na mah, ko je 22. julija lani med 20. in 22. uro v spalnici hiše v Lovrencu na Pohorju z 20 centimetrov dolgim nožem večkrat zabodla v vrat, prsi in trebuh 53-letnega Riharda Žvikarta ter mu tako prizadejala smrtne rane. »Pred seboj imamo tragičen primer, ko je žrtev kaznivih dejanj postala storilka kaznivega dejanja,« je v obrazložitvi sodbe poudarila Balažičeva.

Zgodilo se je lani v Lovrencu na Pohorju. FOTO: Andrej Bedek

Obsojenka je na sodišču poudarjala, da je bila sama žrtev hudega fizičnega nasilja nekdanjega partnerja, sicer državljana Alžirije, zaradi česar se je tudi zatekla k 53-letniku, ki je ponudil streho nad glavo. Usodni dan sta se še enkrat več sprla – povod je bil domnevno klic bivšega sobodajalca, češ da je storil neumnost, da jo je vzel pod streho –, nato se je v prepiru zabliskal tudi nož. Smrt 53-letnika je bila posledica njene samoobrambe, je obsojenka še govorila na sodišču. Državna tožilkapa je v današnji sklepni besedi za njo terjala kazen šest let zapora, kajti izpostavila je način izvršitve kaznivega dejanja, silovitost in število poškodb, ki jih je povzročila . Zagovornica obsojene Sabina Žurga je medtem sodišču predlagala milejšo kazen, saj naj bi bilo šlo le za prekoračeno mejo silobrana. Sodba še ni pravnomočna.

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