Fantek umrl na rojstnem dnevu, usoden je bil zadnji spust

TRAGEDIJA V TERMAH PTUJ

Šestletnik ni preživel spusta po toboganu v Termah Ptuj. Za utopitev obtožene animatorki in predsednica plavalnega kluba.

S pristojnega ptujskega tožilstva so sporočili, da je bila po zaključeni sodni preiskavi tragedije v Termah Ptuj vložena obtožba zoper dve fizični osebi zaradi kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti, zoper eno fizično osebo zaradi kaznivega dejanja ogrožanja varnosti pri delu ter zoper eno pravno osebo prav tako zaradi kaznivega dejanja ogrožanja varnosti pri delu. Tragična zgodba govori o rojstnodnevni zabavi malčkov v Termah Ptuj, ki se je je 21. januarja 2023 z okrog desetimi vrstniki udeležil tudi šestletni fantič. Za varnost otrok so skrbeli animatorji in vaditelji ...