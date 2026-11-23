Slovensko ministrstvo za obrambo je dalo pojasnila glede izvoza 110.000 kosov švicarskih ostrostrelskih nabojev, ki so prek Slovenije končali v ruskih državnih evidencah. Za trgovca v tem poslu, 45-letnega Gašperja Heybala, pa se zanima FBI.

Pred dnevi je Neue Zürcher Zeitung razkril preprodajo švicarskega streliva prek slovenskega trgovca z orožjem Gašperja Heybala v Kirgizijo. Strelivo istega proizvajalca se je po prodaji namesto na slovenskem tržišču – kot naj bi se po navedbah Švicarjev zavezal Heybal – znašlo v Rusiji, saj so dve pošiljki istih ostrostrelskih nabojev lapua magnum in winchester zavedli v evidencah ruske zvezne službe za akreditacijo.

Celotno dokumentacijo o izvozih je slovensko obrambno ministrstvo posredovalo na naše državno tožilstvo. Slednje je pripravilo odgovore na poizvedbe ameriškega Zveznega preiskovalnega urada (FBI).