Filmska kraja v Račah: traktorje naložili na tovornjak, prijet tik pred romunsko mejo (FOTO)

V noči na 1. 12. 2025 so neznani storilci izvršili kaznivo dejanje velike tatvine. Tako so vlomili v poslovne prostore podjetja s sedežem na območju Policijske postaje Rače, ki se ukvarja s prodajo kmetijske mehanizacije, od koder so ukradli tri nove kmetijske traktorje znamke Class.

Ukradla traktorje, vredne 175.000 evrov

Policisti so ugotovili, da sta dva neznanca preplezala ograjo in vstopila v ograjeno parkirišče podjetja, od koder sta ukradla traktorje, v skupni vrednosti 175.000 evrov. Traktorje sta nato naložila na tovorno vozilo, ki je bili parkirano na bližnji dovozni poti. Prav tako je bilo ugotovljeno, da so bili ukradeni tudi kontaktni ključi kmetijskega traktorja enake znamke, ki je bil parkiran v zasebni zaklenjeni garaži.

Med preiskavo so kriminalisti prišli do podatkov o tovornem vozilu, s katerim so bili traktorji odpeljani. Pridobljene podatke so posredovali tudi ostalim policistom na območju Slovenije, kot tudi varnostnim organom Madžarske, saj je bilo ugotovljeno, da je bilo iskano vozilo v zgodnjih jutranjih urah zaznano na avtocesti pred izstopom iz Slovenije na Madžarsko.

Romun prevažal ukradene traktorje, prijet tik pred romunsko mejo

Na podlagi mednarodnega policijskega sodelovanja so varnostni organi Madžarske iskano tovorno vozilo izsledili tik pred romunsko mejo. Ugotovili so, da je romunski državljan prevažal ukradene traktorje. Madžarski policisti so vse tri traktorje zasegli in so v postopku vračila lastniku.

Mariborski policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil glede razjasnitve vseh okoliščin kaznivega dejanja, kot tudi izsleditve ostalih storilcev kaznivega dejanja.