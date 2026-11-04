Filmski beg pred policisti na trzinski obvoznici: ogrožal voznike, povzročil nesrečo, nato pa storil še to

Policisti so v torek na trzinski obvoznici ustavljali 29-letnega voznika, ki je pred njimi pobegnil in med begom storil več prometnih prekrškov, ogrožal druge voznike in povzročil prometno nesrečo, so sporočili s PU Ljubljana. Zaradi suma kaznivega dejanja nevarne vožnje nadaljujejo zbiranje obvestil, priče pa pozivajo, naj se jim oglasijo.

Kot so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana, so policisti v torek popoldne na trzinski obvoznici ustavljali voznika osebnega vozila, ki pa znakov policistov za ustavljanje ni upošteval, temveč je pospešil in nadaljeval vožnjo v smeri Črnuč. Med begom pred policisti je storil več cestnoprometnih prekrškov, med drugim je prehiteval po desnem voznem pasu, vozil na prekratki varnostni razdalji in s hitrostjo, neprilagojeno razmeram na cesti.

Prav tako je z izsiljevanjem prednosti ogrožal druge udeležence v prometu, pri čemer se je več voznikov trčenju uspelo izogniti le s pravočasnim ukrepanjem.

Med vožnjo je povzročil tudi prometno nesrečo, ko je z vzvratnim ogledalom svojega vozila oplazil drugo vozilo. Voznik je nato vozilo ustavil pred stanovanjsko hišo in peš stekel vanjo. Policisti so ga v nadaljevanju izsledili in ugotovili, da gre za 29-letnega državljana Slovenije. Vozilo so mu zasegli, policisti pa nadaljujejo zbiranje obvestil in preverjanje vseh okoliščin dogodka zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.

O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo. Ob tem pozivajo vse, ki so bili v torek okoli 16. ure na območju trzinske obvoznice priča nevarni vožnji, ter morebitne oškodovance in vse, ki bi imeli koristne informacije o dogodku, da pokličejo postajo prometne policije Ljubljana na telefonsko številko 01 583 88 20 ali interventno številko 113.