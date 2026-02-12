  • Delo d.o.o.
POLICIJSKA UPRAVA KOPER

Filmski lov pri Kopru, voznik drvel proti meji in končal na njivi!

Med begom je storil več prometnih prekrškov.
Mejni prehod Škofije (simbolična fotografija) FOTO: Boris Šuligoj
Mejni prehod Škofije (simbolična fotografija) FOTO: Boris Šuligoj
A. G.
 12. 2. 2026 | 21:05
1:59
A+A-

Policisti Policijske uprave Koper so v sredo 11. februarja malo pred 14.30 med Koprom in Bertoki ustavljali voznika osebnega avtomobila Audi S3 s preizkusnimi registrskimi tablicami. Voznik ni ustavil, ampak je vožnjo nadaljeval proti Italiji. Med begom je storil več prometnih prekrškov. Pred mejnim prehodom Škofije je obrnil vozilo in nadaljeval vožnjo proti Bivju. Tam je zapeljal na poljsko pot in se skušal skriti. Policisti so ga kmalu izsledili, vendar tudi takrat ni upošteval njihovih ukazov, zato so proti njemu uporabili prisilna sredstva.

Policisti so v postopku ugotovili, da gre za 29-letnega moškega iz okolice Kopra. Odredili so mu preizkus alkoholiziranosti in hitri test na prepovedane droge. Oba testa sta bila negativna. Zaradi številnih prometnih prekrškov so mu izdali plačilni nalog po več členih zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) v skupni vrednosti 2280 evrov in mu izrekli 14 kazenskih točk. Izdali so mu tudi plačilni nalog po zakonu o javnem redu in miru.

Nasveti policije v takšnih primerih

Policija ob takšnih dogodkih poudarja:

  • Vozniki morajo ob znaku policije za ustavljanje takoj in varno ustaviti vozilo.
  • Beg pred policijo predstavlja resno nevarnost za voznika, policiste in druge udeležence v prometu.
  • Neupoštevanje policijskih ukazov lahko vodi do uporabe prisilnih sredstev in dodatnih kazni.
  • Tudi če voznik ni pod vplivom alkohola ali drog, ga lahko zaradi nevarne vožnje doletijo visoke kazni in kazenske točke.
  • Policija poziva voznike, naj spoštujejo prometna pravila in sodelujejo v postopkih, saj s tem preprečijo nevarne situacije.

policijaKoperprometna varnostvoznikpobegPU KoperŠkofije
Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
