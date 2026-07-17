  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POBEG

Filmski pobeg v Krškem: pripornik skočil skozi okno in stekel v Savo!

Moški je izkoristil trenutek nepazljivosti pravosodnih policistov.
Ni se zgodilo prvič. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
Ni se zgodilo prvič. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
T. J. G.
 17. 7. 2026 | 19:44
 17. 7. 2026 | 19:49
1:27
A+A-

Danes popoldan so bili v Krškem priča pravemu filmskemu begu. Kot nam je sporočil očividec, je iz sodne stavbe pobegnil pripornik. Moški, njegova identiteta ni znana, je v spremstvu pravosodnih policistov stal pri oknu v pritličju in izkoristil trenutek nepazljivosti svojih varuhov. Trenutek je bil dovolj, da je moški odprl okno, skočil na tla in jo ucvrl svobodi naproti. Najprej se je pognal proti Savi, skočil vanjo in jo preplaval ter se na drugi strani reke peš podal v beg. Ta pa ni trajal dolgo, saj so mu možje postave sledili in na njegovih rokah so kmalu spet zarožljale lisice.

Pobegli pripornik naj bi bil po naših neuradnih informacijah osumljen ponarejanja listin, pri njem pa naj bi zasegli tudi vlomilsko orodje. Zoper njega je bil odrejen pripor.

Pred leti so bili sicer na tem istem sodišču že priča podobnemu incidentu, ko si je eden od pripornikov zaželel obiska stranišča, paznika sta mu to seveda omogočila in ga prijazno čakala pred vrati, medtem pa je moški pobegnil skozi straniščno okno. Zaradi tega incidenta so na okna krškega sodišča nato namestili rešetke, a očitno ne čisto na vsa. Morda pa se to zgodi po tokratnem pobegu. 

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Krškosodiščepobegpripornik
ZADNJE NOVICE
20:00
Razno
KAKO NEGOVATI ODNOS

Psihoterapevtka opozarja: teh pet navad počasi uničuje še tako trdne partnerske zveze

Ko iz partnerskega odnosa počasi izginjajo bližina, toplina in zaupanje, so za to večinoma krivi neopazni vsakodnevni vzorci. Kako jih pravočasno prepoznati?
Barbara Kotnik17. 7. 2026 | 20:00
19:44
Novice  |  Kronika  |  Doma
POBEG

Filmski pobeg v Krškem: pripornik skočil skozi okno in stekel v Savo!

Moški je izkoristil trenutek nepazljivosti pravosodnih policistov.
17. 7. 2026 | 19:44
19:28
Lifestyle  |  Stil
PONOVNA UPORABA

Ne zavrzite praznih škatel za jajca, preverite, za kaj vse jih lahko uporabite

Kartonske škatle lahko uporabimo za vzgojo sadik. V vsak predalček nasujemo zemljo, dodamo seme in počakamo, da rastlina zraste.
17. 7. 2026 | 19:28
19:10
Novice  |  Nedeljske novice
TEHNOGOLOGIJA

Kako nadomestiti googlov iskalnik?

Peščica podjetij monopolizira splet in ponuja neviden dostop do naših podatkov. Vendar obstaja veliko bolj etičnih – in pogosto izrazito evropskih – alternativ.
Staš Ivanc17. 7. 2026 | 19:10
18:51
Bulvar  |  Glasba in film
V 82. LETU STAROSTI

Umrla je zvezdnica filma Sam doma (FOTO)

Brenda Fricker je imela že dalj časa zdravstvene težave, vzrok smrti pa uradno ni znan.
17. 7. 2026 | 18:51
18:38
Novice  |  Nedeljske novice
STIL

Dolgo belo krilo je kos poletja (FOTO)

Lahkotno, ženstveno in presenetljivo vsestransko pristaja k skoraj vsemu
Daša Mavrič17. 7. 2026 | 18:38

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST PRI ŠPORTU NA VODI

Na morje s slovensko inovacijo

BMW skupaj s slovenskimi inovatorji razvija novosti, ki skrbijo za varnost in lepoto na morju.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 12:44
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CITRUSI

Poletna skrivnost bogate letine citrusov z domačega vrta

Domača limona, mandarina, kumkvat ali calamondin niso več redkost na slovenskih balkonih in terasah.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 13:42
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Zato nekatera slovenska podjetja izgubljajo posel

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
13. 7. 2026 | 08:11
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST PRI ŠPORTU NA VODI

Na morje s slovensko inovacijo

BMW skupaj s slovenskimi inovatorji razvija novosti, ki skrbijo za varnost in lepoto na morju.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 12:44
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CITRUSI

Poletna skrivnost bogate letine citrusov z domačega vrta

Domača limona, mandarina, kumkvat ali calamondin niso več redkost na slovenskih balkonih in terasah.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 13:42
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Zato nekatera slovenska podjetja izgubljajo posel

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
13. 7. 2026 | 08:11
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA BRALCE

Ljubezenska pisma morilcu: zakaj zgodba Metoda Trobca še danes ne da miru?

Pomlad leta 1978. Na samotni kmetiji v Dolenji vasi so odprli krušno peč in v njej našli ostanke človeških kosti.
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 08:18
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNE FINANCE

Pospravite denarnico, ne potrebujete je več!

Prijeten dan je, sonce sije, ptički žvrgolijo, s prijatelji ste pojedli okusno kosilo na ambientalni terasi. Kaj bi lahko pokvarilo tak dan? Natakar z računom.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:11
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
USPEH BRE PRIMERE

Neverjetna zgodba hrvaškega strokovnjaka, ki je prepričala številne Slovence

Dr. Zdenko Trampuš že več kot 34 let uvaja inovativne metode in išče rešitve tudi tam, kjer jih drugi ne vidijo več.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:41
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Dom mora človeku služiti, ne pa ga omejevati: spoznajte nov bivalni model v Sloveniji

Dom naj bi človeku olajšal življenje, ne pa mu nalagal novih skrbi. V GH Holdingu s projektom Srebrni gaj v Dolenjskih Toplicah razvijajo bivalni model, ki združuje samostojnost, občutek skupnosti in okolje, prilagojeno potrebam starejših.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 10:09
Promo
Novice  |  Slovenija
NAGRADNA IGRA

Vaše naslednje točenje goriva bi bilo lahko vredno 2000 evrov

Cene goriv so zadnje čase zelo nestabilne, trend cen pa raste. Teh skrbi pa je za nekoga lahko za lep čas konec.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:34
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKA INOVACIJA

Slovenska inovacija, ki spreminja pravila na vodi: zakaj prihodnost supanja ni več le v mišicah

Večina ljudi vidi v deski za stoječe veslanje popoln pobeg. Mirno morje. Sončni zahod. Tišina.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Polet
HITRA IN ZDRAVA PREHRANA

Ko zmanjka časa za kuhanje: rešitev, ki vas bo presenetila

Ves čas hitimo. Zjutraj moramo hitro vstati iz postelje in sebi skuhati kavo, otrokom pa kakav.
17. 7. 2026 | 08:33
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OKUSEN ZAJTRK

Sladoled za zajtrk? Spoznajte slovensko novost, ki spreminja pravila zajtrkovanja

Slovenska podjetnica iz Hoč je s Hoferjem ustvarila novost – brezglutenski muesli z liofiliziranim sladoledom
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 12:46
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

Poslušanje zvoka valov ni samoumevno

Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 10:14
Promo
Novice  |  Slovenija
OGROŽENOST

Ste prepričani, da bi preživeli prvi val napada?

Večina organizacij danes že ima varnostne politike, veliko redkeje pa preverjajo, kako bi se njihovo okolje odzvalo, če bi nekdo zaščito dejansko obšel.
15. 7. 2026 | 10:57
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOSTI

Ali slovensko omrežje res že poka po šivih?

Podjetja pospešeno vlagajo v elektrifikacijo. Uspeh zelenega prehoda pa bo odvisen tudi od omrežja, energetske varnosti in odpornosti dobavnih verig.
14. 7. 2026 | 07:55
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki