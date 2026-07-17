Filmski pobeg v Krškem: pripornik skočil skozi okno in stekel v Savo!

Danes popoldan so bili v Krškem priča pravemu filmskemu begu. Kot nam je sporočil očividec, je iz sodne stavbe pobegnil pripornik. Moški, njegova identiteta ni znana, je v spremstvu pravosodnih policistov stal pri oknu v pritličju in izkoristil trenutek nepazljivosti svojih varuhov. Trenutek je bil dovolj, da je moški odprl okno, skočil na tla in jo ucvrl svobodi naproti. Najprej se je pognal proti Savi, skočil vanjo in jo preplaval ter se na drugi strani reke peš podal v beg. Ta pa ni trajal dolgo, saj so mu možje postave sledili in na njegovih rokah so kmalu spet zarožljale lisice.

Pobegli pripornik naj bi bil po naših neuradnih informacijah osumljen ponarejanja listin, pri njem pa naj bi zasegli tudi vlomilsko orodje. Zoper njega je bil odrejen pripor.

Pred leti so bili sicer na tem istem sodišču že priča podobnemu incidentu, ko si je eden od pripornikov zaželel obiska stranišča, paznika sta mu to seveda omogočila in ga prijazno čakala pred vrati, medtem pa je moški pobegnil skozi straniščno okno. Zaradi tega incidenta so na okna krškega sodišča nato namestili rešetke, a očitno ne čisto na vsa. Morda pa se to zgodi po tokratnem pobegu.