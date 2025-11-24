Filmski pregon pri Arji vasi: voznik bežal čez travnik, ilegalci so se razbežali po okolici

V petek dopoldne, 21. novembra 2025, sta policista Policijske postaje za izravnalne ukrepe na avtocesti poskušala ustaviti voznika osebnega vozila, ki ni upošteval znakov policistov za ustavljanje, ampak je s pospešeno hitrostjo odpeljal proti izvozu Arja vas in nato proti Veliki Pirešici, kjer je zapeljal na travnik in pobegnil iz vozila.

»Policista sta stekla za njim in mu odvzela prostost. V tem času je z vozila pobegnilo pet potnikov, ki jih je kmalu po dogodku v bližini izsledila patrulja Policijske postaje Vodnikov službenih psov Celje. Šlo je za 5 državljanov Kitajske, ki so na nedovoljen način vstopili v Slovenijo. Voznika smo zaradi suma storitve kaznivega dejanja prepovedano prehajanje državne meje ali ozemlja, kazensko ovadili. Državljani Kitajske so zaprosili za mednarodno zaščito,« sporočajo s PU Celje.