Filmski pregon pri Arji vasi: voznik bežal čez travnik, ilegalci so se razbežali po okolici

V petek dopoldne, 21. novembra 2025, sta policista Policijske postaje za izravnalne ukrepe na avtocesti poskušala ustaviti voznika osebnega vozila, ki ni upošteval znakov policistov za ustavljanje, ampak je s pospešeno hitrostjo odpeljal proti izvozu Arja vas in nato proti Veliki Pirešici, kjer je zapeljal na travnik in pobegnil iz vozila.
»Policista sta stekla za njim in mu odvzela prostost. V tem času je z vozila pobegnilo pet potnikov, ki jih je kmalu po dogodku v bližini izsledila patrulja Policijske postaje Vodnikov službenih psov Celje. Šlo je za 5 državljanov Kitajske, ki so na nedovoljen način vstopili v Slovenijo. Voznika smo zaradi suma storitve kaznivega dejanja prepovedano prehajanje državne meje ali ozemlja, kazensko ovadili. Državljani Kitajske so zaprosili za mednarodno zaščito,« sporočajo s PU Celje.
Na Operativno komunikacijski center Policijske uprave Celje smo v zadnjih treh dneh prejeli 723 klicev občanov. 197 klicev je bilo interventnih, 2 nujna.
46 interventnih klicev je bilo s področja kriminalitete, 5 s področja mejnih zadev in tujcev, 84 s področja prometne varnosti in 67 s področja javnega reda in miru.
