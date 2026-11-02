Filmski tat iz BTC, kjer so ukradli skoraj 84.000 evrov, naj bi zbežal v Bosno

DRZNA KRAJA PRED ATLANTISOM

Od pobega Deana Husovica iz ljubljanskega pripora minilo skoraj mesec dni. Pri Atlantisu naj bi s sostorilci vlomil v Sintalov avto in odnesel bogat plen.

Zdaj že nekdanji varnostnik Sintala Boris G. tistega dopoldneva, 28. januarja letos, ni imel občutka, da ga že dlje nekdo zasleduje. Medtem ko je v Ljubljani od različnih strank, med katerimi so bile znane trgovine, zlatarna in knjigarna, pobiral gotovino, beli Volkswagnov golf serije 8 ni vzbudil njegove pozornosti. »Vse je teklo kot po navadi,« se je v preiskavi spominjal tistega dne. Ob 10.15 je tako prispel do parkirišča pred Vodnim centrom Atlantis, saj je bila to njegova naslednja lokacija za prevzem gotovine. Kot običajno je vozilo zaklenil in odšel v notranjost objekta. A ko se je po ...