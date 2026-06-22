Filmski vlom v Velenju: s strehe nakupovalnega centra so se spustili skozi cev zračnika

Neznanci so v nedeljo zjutraj splezali na streho nakupovalnega centra Velenjka in se skozi cev zračnika spustili v prodajalno Telekoma. Ali so kaj odtujili iz trgovine, policisti še ugotavljajo, je pa že znano, da so povzročili za okoli 7000 evrov posredne materialne škode, so danes sporočili iz Policijske uprave Celje.

Kot so podrobno pojasnili v sporočilu za javnost, so neznanci na strehi nakupovalnega centra Velenjka naredili luknjo skozi strešni zračnik klime in se s pomočjo valjanca strelovoda spustili skozi cev zračnika. Tako so prišli nad prodajalno podjetja Telekom in se po cevi spustili v prodajalno.