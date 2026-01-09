Operativno-komunikacijski center PU Kranj je bil danes okoli 10. ure obveščen o vozniku osebnega avtomobila, ki je vozil izrazito nezanesljivo in na koncu obstal v križišču na območju Zgornjih Bitenj.

Na kraj so bili takoj napoteni gorenjski prometniki, ki so vozilo izsledili in mu preprečili morebitno nadaljnjo vožnjo proti Škofji Loki. Postopek z 31-letnim voznikom so prevzeli policisti Policijske postaje Kranj, ki so mu odredili mu preizkus alkoholiziranosti z elektronskim alkotestom. Ta je pokazal komajda verjetnih 2,20 mg/l alkohola v izdihanem zraku, kar pomeni več kot 4,6 promila alkohola v organizmu. Voznik v takšnem stanju ne samo da ni bil sposoben varno upravljati vozila, pravzaprav bi lahko bil že na robu smrti.

Gorenjski policisti so dokaz celo fotografirali. FOTO: Pu Kranj

Policisti so mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje. Zaradi vožnje po nepravilni strani ceste so mu izdali plačilni nalog, glede vožnje pod močnim vplivom alkohola pa bodo zoper njega podali obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče. Policija ob tem poudarja, da bi se takšno ravnanje lahko končalo s hudimi posledicami ali celo smrtjo nedolžnih ljudi. Zahvala gre pozornemu udeležencu v cestnem prometu, ki je o nevarni vožnji obvestil policijo na interventno številko 113 in s tem morda preprečil najhujše.

Kako lahko telo sploh prenese toliko alkohola?

Pri 4,6 promila alkohola v krvi gre za izjemno visoko in življenjsko ogrožajočo koncentracijo, ki je za večino ljudi že na meji preživetja. V takšnem stanju običajno pride do hude motnje zavesti ali alkoholne kome, dihalni center v možganih je lahko ohromljen, kar pomeni resno nevarnost zastoja dihanja. Pogosti so tudi močan padec krvnega tlaka, nevarne motnje srčnega ritma ter izguba zaščitnih refleksov, kot sta kašljanje in požiranje, zaradi česar obstaja veliko tveganje zadušitve z lastnim bruhanjem.

Medicinska stroka vrednosti nad štirimi promili obravnava že kot potencialno smrtne.

Da nekateri posamezniki takšno količino alkohola sploh preživijo, je najpogosteje posledica razvite tolerance. Pri ljudeh, ki dalj časa redno uživajo večje količine pijače, se živčni sistem delno prilagodi stalni prisotnosti alkohola. To pa ne pomeni, da je telo manj ogroženo – nasprotno, organi so pogosto že resno poškodovani, le zunanji znaki opitosti so manj izraziti. K preživetju lahko prispeva tudi dejstvo, da se alkohol v telo vnaša postopno, saj jetra sproti razgrajujejo alkohol, medtem ko bi enaka količina, zaužita v kratkem času, za večino ljudi pomenila smrt. Reakcijski časi so takrat skoraj povsem izničeni, zaznavanje okolice močno popačeno, orientacija in ravnotežje porušena, sposobnost presoje pa praktično ne obstaja.